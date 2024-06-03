遠東混血王子裕民股東會處女秀　徐旭東點徐國安談AI

▲裕民航運副董徐國安。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

裕民航運（2606）今（3）日召開股東會，由董事長徐旭東主持，他指出，裕民在船隊部局表現很好，帶動營運成長；總經理王書吉表示，以今年狀況看來，整個航運業這一兩年表現應該都不錯；另徐旭東獨子徐國安也首度在會中報告，說明ESG、AI及船隊狀況。

徐旭東在會中點名徐國安針對ESG議題發言，徐國安首先以中文「大家好」向大家問好，隨即仍以英文說明，他表示，將來會面對很多挑戰，也了解這些挑戰對公司來講是危機也是機會，怎麼去掌握地緣政治、大環境；因為通膨的關係，新船價格應該不會很快下降，會持續汰舊換新並擴大船隊，在合適的時機購買更多船舶，使營運規模達到100艘船的目標，也會持續運用AI技術，將風險降低，省掉比較好的油耗，節能來增加營收。

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裕民指出，未來將持續研究購置新一代的零碳或替代能源雙燃料環保節能船，現成船則評估加裝最新節能設備。另外也規劃跨足液化天然氣LNG運輸船和大型風電運維船SOV市場，拓展多角化布局的同時，也符合國際環保趨勢。

裕民自有船舶安全管理系統，與新創公司合作，運用AI科技，強化航行安全，未來更將利用系統自動化監控碳強度（CII）指數，持續精進和優化船舶效能。為提供更優質的運載服務及各型散裝貨輪供客戶挑選，優化運輸效率及低碳減排符合國際環保法令，適時汰舊換新保持船隊年輕化。裕民的船隊長期成長策略目標為，船隊艘數大於100艘，船隊總載重噸突破1,000萬噸。

裕民2023年合併營收為143.75億元，營業淨利為27.079萬元，稅後淨利為26.68億元，EPS為3.24元。