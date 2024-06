裕民高效船隊引領獲利　看下半年航運景氣持續樂觀

▲左起裕民副董事長徐國安、總經理王書吉、董事長徐旭東、副總經理張宗良在股東會後的記者會上。(圖/記者張佩芬攝)

記者張佩芬/台北報導

裕民航運(2603)指出,公司持續展現健全財務結構,帳上保留未分配盈餘及可供分配法定盈餘公積合計為172.01億元,每股計20.35元可供未來年度股利之分配,將持續致力為股東創造更多利潤。今年前4月運價表現亮眼,預期下半年航運景氣持續樂觀,未來一、兩年也看好。

裕民分析,全球經濟復甦過程平穩中展現韌性,國際貨幣基金組織(IMF)預估今明兩年全球GDP成長率為3.2%,其中中國今年成長率為5.0%,印度則為6.8%,是全球經濟成長最快的兩大經濟體。全球經濟穩健成長,進一步推升散裝原物料需求走揚,根據Clarksons研究機構預估,2024年乾散貨貿易延噸海浬成長率3.6%。世界鋼鐵協會預測,全球鋼鐵需求成長持續加速,2024年成長率達1.7%,鐵礦砂的運輸需求也將持續向上。另外,鋁礬土貿易量成長率居所有乾散貨物第一,預估今年需求成長高達8%,將帶動海岬型船舶需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

裕民去年全年合併營收為新台幣143.7億元,營業淨利為新台幣27.08億元,稅後淨利為新台幣26.69億元,每股稅後盈餘(EPS)為3.24元。會中通過發放現金股利每股新台幣2.4元,維持高現金股息殖利率,

目前新船訂單率及船隊成長率分別只有9%及2.9%,為歷史新低,且市場上船齡為15年以上的船舶佔20%,環保法規上路估計將淘汰老舊船舶。另外,根據估計船舶航行速度較2021年的高峰已下降將近6%,以上種種因素將使船舶供給減少,船舶市場供需將會更加平衡。而紅海危機更是擾亂航運供應鏈,船舶避開蘇伊士運河改繞道南非好望角,運力供給減少,同時延噸海浬需求增加。

裕民領先提前進行新船建造計劃,2023年共計有9艘環保節能新船下水,新船依舊延續裕民節能環保概念建造,環保和年輕是裕民船隊的兩大競爭優勢。此外船隊增加智能化應用的比重,透過船聯網管理,提升故障排除速度,降低故障率及提升營運效率。而裕民專有的船隊安全管理系統(FSM),取得日本NK、挪威DNV、台灣CR、法國BV等船級社之智能船舶(SMARTShip Notation)認證外,也獲得新加坡海事局海事安全大獎殊榮。

最重的是,裕民擁有經驗豐富的管理團隊,掌握市場供需趨勢,適時調整船隊長約與現貨比例,靈活彈性的業務運作,創造傑出績效。裕民競爭優勢有目共睹,迎接正向回溫的市場景氣,預計再創新一波業績表現高峰。

裕民重視ESG,2024年將發佈第一本母、子公司溫室氣體盤查獨立報告書,提高碳揭露的全面性。同時,為了讓投資人更了解裕民的氣候風險及機會的財務衝擊,領先業界規劃產出氣候相關財務揭露(TCFD)獨立報告書。

此外,除了連續多年被納入「富時台灣永續指數FTSE4Good」之組合成分股之外,裕民也榮獲台灣董事學會評選為「2023外資精選台灣100強(Taiwan Best-in-Class 100)」企業,更獲得2023年度財團法人台灣永續能源研究基金會「永續報告書白金獎」及「台灣百大永續典範企業獎」。獲得交通部112年度績優船舶運送業選拔「擴建船隊績優」、「發展綠色航運績優」以及「支持海事訓練績優」等三項殊榮。裕民重視員工福祉,除獲得亞洲知名雜誌HR Asia頒發的「亞洲最佳企業僱主獎」(Best Companies to Work for in Asia)、「多元、平等及包容獎」(Diversity, Equity & Inclusion Awards)、「數位轉型獎」(Digital Transformation Awards)及「員工關懷獎」(Most Caring Company Awards)等四項大獎,也榮獲勞動部職業安全衛生署2023年「職場永續健康與安全」績優企業獎,以及「健康勞動力永續領航企業」前10%績優企業。

裕民未來將持續研究購置新一代的零碳或替代能源(Alternative fuels)雙燃料環保節能船,現成船則評估加裝最新節能設備。另外也規劃跨足液化天然氣(LNG)運輸船和大型風電運維船(SOV)市場,拓展多角化布局的同時,也符合國際環保趨勢。裕民自有船舶安全管理系統(FSM),與新創公司合作,運用人工智慧科技,強化航行安全,未來更將利用系統自動化監控碳強度(CII)指數,持續精進和優化船舶效能。為提供更優質的運載服務及各型散裝貨輪供客戶挑選,優化運輸效率及低碳減排符合國際環保法令,適時汰舊換新保持船隊年輕化。裕民的船隊長期成長策略目標為,船隊艘數大於100艘,船隊總載重噸突破1,000萬噸。

裕民前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型,自有船隊加上合資及在建船舶,裕民船隊運力合計為72艘,總載重噸位為884萬噸,海外設有新加坡及香港、廈門等子公司,國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。