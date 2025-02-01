台積電股價破千張忠謀老戰友身家曝光　分紅制度因他一句話催生

記者黃翊婷／綜合報導

全球晶圓代工龍頭台積電在台股金龍年封關時，收盤以1135元作收。台積電元老級人物曾繁城個人持股最多，大約為2.9萬張，若以封關收盤價計算，市值多達334.43億元；曾繁城除了是台積電創辦人張忠謀的老戰友，過去也是因為他的一句話，而催生出台積電的分紅制度。

▲曾繁城1987年參與創立台積電，是張忠謀的老戰友。（資料照／記者高兆麟攝）

根據《富比士》報導，曾繁城堪稱是台積電傳奇推手，也是張忠謀的老戰友，30多年前是他親自從美國延攬劉德音（台積電前董事長）加入台積電。張忠謀曾經提到，在台積電的發展初期，如果沒有曾繁城協助穩住內部，他也無法放心在外發展市場。

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另外，張忠謀在自傳中還提到一件事，其實台積電的分紅制度，是曾繁城催生出來的，當初他邀請曾繁城擔任台積電核心團隊，曾繁城提出兩大疑慮，一是憂心台積電競爭力不及美日韓半導體公司，二是要求提升待遇，假使公司賺錢，分紅也可以是收入的一部分。

張忠謀表示，當時曾繁城就像是以工會領袖的姿態與他「照會」，而他也採納了曾繁城的建議，在台積電成立僅僅17個月時，就給全體員工發了半個月的獎金，那時候台積電剛達到當月收支平衡。

據了解，曾繁城是目前個人持股最多的台積電元老級人物，大約為2.9萬張，若以封關收盤價1135元來計算，市值多達334.43億元。