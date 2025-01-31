大樂透下期上看1.1億元　初三財神蛇中21人獨得百萬大紅包

▲大年初三彩券行人潮絡繹不絕。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳瑩欣、許力方／台北報導

財神爺迷路了？大年初三（31日）第114000014期大樂透開獎07、11、13、23、39、42，特別號15，頭獎無人中獎，5698萬元頭獎獎金累入下一期，台彩預估，初四（2月1日）頭獎上看1.1億元。春節加碼獎項的部分，台彩指出，春節大紅包、小紅包分別送出25組和33組，當中有21組為1注獨得100萬元大紅包獎金，28組1注獨得10萬元小紅包獎金。

台彩公布初三大樂透派彩結果，春節大紅包、小紅包分別送出25組和33組，春節大紅包25組中，有21組為1注獨得100萬元，2組2注均分，每注各得50萬元，另有2組3注均分，每注各分得333,333元，合計本期春節大紅包總中獎注數為31注。春節小紅包開出33組中，28組為1注獨得10萬元、4組由2注均分，每注各得5萬元，另有1組4注均分，每注獎金2萬5000元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數共40注。

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大樂透春節加碼期間，初二（30日）屏東縣屏東市「一同彩券行｣以及台中市清水區的「菜市仔彩券行｣都在同一天一次開出2注春節加碼獎項，「一同彩券行｣開出大紅包和小紅包各1注，「菜市仔彩券行｣則是開出2注小紅包，2家投注站今年春節加碼獎項的累計開出注數也都來到3注。

本期開出的9個春節大紅包獎號從小到大依序為01、11、12、16、17、27、29、41和48，春節小紅包獎號為47。台彩提醒，民眾所購買的大樂透只要對中當期9個春節大紅包獎號中的任6個，即對中100萬元的春節大紅包獎項；如對中當期任5個春節大紅包獎號再加上春節小紅包獎號，則對中10萬元的春節小紅包獎項。

台彩透漏，南投縣竹山鎮的「五星大福得彩券行｣繼今年小年夜、除夕後，大年初二第三度開出今年春節的春節大紅包、小紅包獎項；新北市三芝區的「發財點彩券行｣以及台中霧峰的「金錢櫃彩券行｣都在大年初一、初二接連開出春節加碼獎項；台中太平區的「喜喜公益彩券行｣去年即開出過100萬元的春節大紅包獎項以及1.71億元的大樂透頭獎，今年初二也開出春節的第2注春節小紅包獎項；此外，位於桃園市桃園區的「億州企業社｣去年曾開出3.08億元的大樂透頭獎，也在大年初二開出100萬元的春節大紅包獎項。

大樂透春節加碼自1月24日起跑，連續20天每天都開獎，除了每天都有億元頭獎可以對，還加碼480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，統計至大年初三，100萬元春節大紅包獎項已送出174組，10萬元的春節小紅包獎項送出299組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為306組和501組，明天（2月1日）晚上開獎的大樂透頭獎金額上看1.1億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號。