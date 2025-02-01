北漂打拚「卻存不太到錢」　過來人揪出2問題：建議回家

▲出社會之後要怎麼存錢？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

對租屋族來說，因為每月都有房租的開銷，因此要存錢就變得更加不易。近日有網友發文透露，她的月薪32K，扣除掉每月開銷後，真的剩沒多少錢，大家都是怎麼存錢的呢？貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「出社會後大家怎麼存錢」為標題發文，提到她是北漂族，目前薪水32K，若扣除掉1萬元的房租、3000元保險、6000元車貸，以及吃飯和娛樂合計1萬元的開銷，她每個月剩下來的錢真的不多，所以出社會後，也沒存到什麼錢。

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原PO透露，看到很多人都已經在買ETF，就讓她想知道，大家都是如何分配自己的薪水的呢？像她就沒有什麼錢可以投資。她也拋問，吃飯加上娛樂的費用落在1萬元，會花得太多嗎？

貼文曝光後，有網友認為主要問題在於原PO的薪資太低，「如果北漂只領32K，那真的會建議回家，而且單看你的消費結構，真的不適合在台北」、「跟老闆攤牌，不加薪就過完年直接換工作。這是最快的提升方式」、「32K有需要北漂嗎」、「在台北工作才32K，如果不是本來就住台北，根本不用考慮在台北生存」、「3.2萬別漂了，回家吧」。

也有網友認為車貸是個問題，「住台北還車貸才是最大的問題」、「先記帳，再看自己怎麼消費。如果你薪水才32K，你如果是機車車貸，還說得過去；如果是汽車，薪水那麼低，根本沒那個屁股開」、「薪水低是在買啥車啦」。話題引發討論。