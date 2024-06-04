不是日本！海外頂級卡消費　捷克平均刷4萬奪冠

▲海外刷卡驚見黑馬！兆豐銀行頂級卡113年Q1消費前十國，捷克以平均每筆刷4萬元奪冠。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

海外刷卡消費出現大黑馬！兆豐銀行統計，今年第一季的頂級卡海外實體消費前十名國家排名，捷克不僅擠入前十名，甚至以平均近4萬元的驚人金額，直接在單筆簽帳排行榜國家中霸榜，傲視台灣人最愛日本的單筆簽帳約7千元與美國的9千元。

業者指出，自去年台北與捷克首都布拉格開通直航後，捷克今年第一季外國遊客大幅增加，其中更以台灣遊客增幅達75％高居各國之冠，達到3.7萬造訪人次，此旅遊現象因此直接反應在發卡銀行的海外簽帳金額上。

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兆豐銀行觀察，除了捷克平均單筆簽帳金額高達近4萬元，法國海外刷卡平均額度也有超過3萬元的水準，遠高於亞洲國家的平均值，如香港1.3萬元、日本約7千元及新加坡與韓國的6千元，推估可能與國人喜愛於歐洲國家購買精品有關，如許多部落客分享，在捷克購買GUCCI不僅貨品齊全，退稅後相當於可用最低8折入手；想買HERMÈS首選法國，除了比較划算，也有機會能買到平常需靠配貨才能入手的限量品。

其實目前市面上不少信用卡都有提供高額的海外消費回饋，以兆豐銀行為例，除了頂級卡等級的世界卡與無限卡，海外有最高2.5%回饋(其中1.5%回饋無上限，1%每月上限2,000元)，另外有海外神卡美名的「利多御璽卡」也提供最高3.1%現金回饋，其中3%回饋無上限，今年6月底前登錄還能再獲0.1%加碼(每期上限500元)，另外像是保費神卡「Mega One」海外消費最高也有3%回饋，其中2.88%回饋無上限，今年6月底前登錄又可加碼0.12%(每月上限500元)。

因應暑期旅遊旺季來臨，民眾也可多把握銀行推出的旅遊優惠，如在Klook刷兆豐卡可享全球體驗商品88折；AsiaYo APP刷兆豐卡訂房，輸入折扣碼可享最高千元折抵；在Trip.com兆豐專屬網頁輸入折扣碼也可享訂房6％現折優惠，指定旅行社特定旅程刷兆豐卡也有最高折2千元好康，計畫暑假出國的民眾都可以先做功課，挑選最適合的優惠，讓旅程精省一筆。