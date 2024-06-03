英特爾宴請供應鏈！鴻海、緯創高層現身　季辛格：台灣是世界中心

▲英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）3日於台北寒舍艾美酒店宴請供應鏈夥伴，現場門禁森嚴，也禁止採訪賓客。他受訪時指出，每一家公司都會用上AI，轉變成AI公司，台灣已成為世界科技產業的中心，因此英特爾將積極與台灣供應鏈合作。

談到AI趨勢，季辛格表示，AI就像是25年前的網路，每個產業都將轉變，每家公司也都將成為AI公司，因此，英特爾與合作夥伴，都在為每家科技公司提供了機會，「在台灣，我們看到四處都有機會，我很高興，能與其他科技的執行長討論合作的機會。」

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市場消息指出，季辛格宴請重量級供應鏈夥伴，出席貴賓為董字輩、執行長、總經理等，共11家供應鏈廠商，其中包括鴻海、廣達、仁寶、英業達、緯創、和碩、緯穎、華碩、宏碁、技嘉、微星。這些台廠夥伴大多與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）名單雷同。

由於季辛格行事低調，確切出席名單不願透露，據了解，除了晚宴之外，下午也已陸續與供應鏈夥伴召開閉門會議，探討AI、AI PC相關趨勢。

目前已知參與貴賓包括鴻海董事長劉揚偉、宏碁董事長陳俊聖、和碩副董事長程建中、緯創總經理暨執行長林建勳、緯穎董事長洪麗寗、仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）、英業達董事長葉力誠、技嘉總經理李宜泰、神基董事長黃明漢、研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍等。