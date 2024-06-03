PC Reborn！高通執行長Computex登台　攜華碩、宏碁等夥伴推出AI PC

▲高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

在2024年台北國際電腦展（Computex 2024）上，高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon登台，並與全球PC生態系的領導者們共同發布全新PC類別Copilot+ PC，目前由Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus平台所驅動，Amon也在今日主題演講中表示PC Reborn，並和包含華碩、戴爾、聯想等眾多合作夥伴登台，一起為搭載Snapdragon X Elite的AI PC站台。

Amon表示：「PC正在重生。搭載Snapdragon X Elite的Copilot+ PC是迄今為止速度最快、最智慧的Windows PC，整個系統內整合了AI，並能提供長達數天的電池續航力。非常感謝今天與我一起登台的合作夥伴，共同慶祝此一產業轉型的時刻，這使搭載Snapdragon的微軟Copilot+ PC處於技術創新的前沿。我們正攜手重新定義個人運算體驗，並讓開發人員能夠高效地為這個全新時代打造應用程式。」

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Amon強調全新打造的Snapdragon X系列中的NPU是關鍵差異化因素，也是搭載Snapdragon X系列的PC能實現出色效能並能實現Copilot+體驗的原因。將AI工作負載從CPU與GPU卸載到NPU可顯著提升效能與大幅節能。

Amon表示，高通正在重塑Windows PC生態系的效能領先地位，高通領先的NPU能為筆記型電腦提供最高的每瓦NPU效能，比M3高出2.6倍，比Core Ultra 7高出5.4倍 。藉由領先的高通Oryon CPU，Snapdragon X Elite是Windows的全新效能領導者，在相同ISO功率下提供高達51%更快的CPU效能，PC CPU達到相同峰值效能時功耗較競品低65% 。

除了硬體，Amon也提及高通領先業界的新一代AI應用程式開發工具。Qualcomm AI Hub能讓開發人員5分鐘內在搭載Snapdragon平台的裝置上部署自帶模型或是高通技術公司持續增加的預先最佳化且立即使用的AI模型。全新針對Windows的Snapdragon開發者套件（Snapdragon Dev Kit for Windows）為開發人員提供理想的硬體平台，配備加速的Snapdragon X Elite晶片組，以及熱門且可堆疊的外型尺寸。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示：「我們很興奮能夠將我們與高通技術公司的夥伴關係擴展至Copilot+ PC，利用最新的Snapdragon X平台打造我們全新的Acer Swift 14 AI筆記型電腦。我們期待這些全新的PC帶來全新AI體驗，為新一代的運算技術奠定基礎。」

華碩電腦共同執行長許先越表示：「隨著我們進入AI PC時代，華碩很高興能與高通技術公司合作，為我們的使用者帶來突破性的創新。推出搭載Snapdragon X Elite的ASUS Vivobook S 15是個人運算的重大里程碑。這台AI驅動的Copilot+ PC運用其先進功能增強生產力、創造力以及使用者體驗。我們與高通技術公司的夥伴關係凸顯我們致力於突破技術極限的承諾，我們將持續共同擬立並推出更多創新的AI PC，透過尖端技術為使用者提供強大支持。」