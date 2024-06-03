ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

PC Reborn！高通執行長Computex登台　攜華碩、宏碁等夥伴推出AI PC

▲▼高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon。（圖／記者高兆麟攝）

▲高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

在2024年台北國際電腦展（Computex 2024）上，高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon登台，並與全球PC生態系的領導者們共同發布全新PC類別Copilot+ PC，目前由Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus平台所驅動，Amon也在今日主題演講中表示PC Reborn，並和包含華碩、戴爾、聯想等眾多合作夥伴登台，一起為搭載Snapdragon X Elite的AI PC站台。

Amon表示：「PC正在重生。搭載Snapdragon X Elite的Copilot+ PC是迄今為止速度最快、最智慧的Windows PC，整個系統內整合了AI，並能提供長達數天的電池續航力。非常感謝今天與我一起登台的合作夥伴，共同慶祝此一產業轉型的時刻，這使搭載Snapdragon的微軟Copilot+ PC處於技術創新的前沿。我們正攜手重新定義個人運算體驗，並讓開發人員能夠高效地為這個全新時代打造應用程式。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Amon強調全新打造的Snapdragon X系列中的NPU是關鍵差異化因素，也是搭載Snapdragon X系列的PC能實現出色效能並能實現Copilot+體驗的原因。將AI工作負載從CPU與GPU卸載到NPU可顯著提升效能與大幅節能。

Amon表示，高通正在重塑Windows PC生態系的效能領先地位，高通領先的NPU能為筆記型電腦提供最高的每瓦NPU效能，比M3高出2.6倍，比Core Ultra 7高出5.4倍 。藉由領先的高通Oryon CPU，Snapdragon X Elite是Windows的全新效能領導者，在相同ISO功率下提供高達51%更快的CPU效能，PC CPU達到相同峰值效能時功耗較競品低65% 。

除了硬體，Amon也提及高通領先業界的新一代AI應用程式開發工具。Qualcomm AI Hub能讓開發人員5分鐘內在搭載Snapdragon平台的裝置上部署自帶模型或是高通技術公司持續增加的預先最佳化且立即使用的AI模型。全新針對Windows的Snapdragon開發者套件（Snapdragon Dev Kit for Windows）為開發人員提供理想的硬體平台，配備加速的Snapdragon X Elite晶片組，以及熱門且可堆疊的外型尺寸。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示：「我們很興奮能夠將我們與高通技術公司的夥伴關係擴展至Copilot+ PC，利用最新的Snapdragon X平台打造我們全新的Acer Swift 14 AI筆記型電腦。我們期待這些全新的PC帶來全新AI體驗，為新一代的運算技術奠定基礎。」

華碩電腦共同執行長許先越表示：「隨著我們進入AI PC時代，華碩很高興能與高通技術公司合作，為我們的使用者帶來突破性的創新。推出搭載Snapdragon X Elite的ASUS Vivobook S 15是個人運算的重大里程碑。這台AI驅動的Copilot+ PC運用其先進功能增強生產力、創造力以及使用者體驗。我們與高通技術公司的夥伴關係凸顯我們致力於突破技術極限的承諾，我們將持續共同擬立並推出更多創新的AI PC，透過尖端技術為使用者提供強大支持。」

關鍵字： 高通Snapdragon

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

AMD蘇媽霸氣宣誓「和台積電關係非常堅固」　在台投資50億

AMD蘇媽霸氣宣誓「和台積電關係非常堅固」　在台投資50億

超微（AMD）執行長蘇姿丰3日出席Computex開幕主題演講，會後媒體聯訪被問到與台積電（2330）的關係是否生變，蘇姿丰秒回「非常的堅固」，AMD同時評估在台灣投資50億元設研發中心，業界預期高雄、台南等縣市將會積極爭取。

2024-06-03 13:09
台驊持續買進長榮1550張　去年9月至今長榮股票賺進1.48億元

台驊持續買進長榮1550張　去年9月至今長榮股票賺進1.48億元

台驊控股(2636)今(3)日公告在113/5/8~113/6/3買進長榮(2603)1550張，每股均價202.59元，總交易金額314,019仟元，累計持股3,100張，交易金額668,050仟元，持股比例0.15%。台驊今年兩次公告處份長榮股票，共獲利9377萬元，加上去年12月29日公告出售長榮2600張，獲利5420.4萬元，累計獲利近1.48億元。

2024-06-03 16:28
「航海王」又出手！台驊砸3.14億元　買進長榮1550張

「航海王」又出手！台驊砸3.14億元　買進長榮1550張

最懂海的男人再度出手，台驊投控（2636）5月底才公告處分長榮（2603）持股，今（3）日公告1個月內砸3.14億元取得長榮1550張股票，主要目的是提高資金使用效益。

2024-06-03 15:48
和碩股價飆新高！童子賢：進入AI永不嫌晚　PC、手機未來更熱鬧

和碩股價飆新高！童子賢：進入AI永不嫌晚　PC、手機未來更熱鬧

和碩（4938）董事長童子賢3日表示，AI潮流現在看起來是非常重要的新趨勢，在這波AI的帶動下，不論可見度還是實質技術的躍升，都有明確的成果，而除了伺服器之外，他也相信未來幾年PC、手機也會愈來愈熱鬧，「進入AI領域永遠都不嫌晚，不怕沒飯吃！」

2024-06-03 14:17
快訊／73萬股民注意！00929配0.2元　6／20除息

快訊／73萬股民注意！00929配0.2元　6／20除息

73萬股民注意！首檔月月配ETF復華台灣科技優息（00929）今（3）日公告5月收益分配評價，每股配發0.2元，預計6月20日除息、7月16日發放現金。

2024-06-03 15:48
快訊／王必勝上班了！喊「告別五月天」　開發金辦公室好風景曝光

快訊／王必勝上班了！喊「告別五月天」　開發金辦公室好風景曝光

前衛福部次長王必勝卸下公職轉換跑道，今（3）日正式在臉書上發布於開發金（2883）敦化北路總部內上班的視野，證實進入開發金旗下開發資本擔任資深副總一職。

2024-06-03 13:10
遠東混血王子裕民股東會處女秀　徐旭東點徐國安談AI

遠東混血王子裕民股東會處女秀　徐旭東點徐國安談AI

裕民航運（2606）今（3）日召開股東會，由董事長徐旭東主持，他指出，裕民在船隊部局表現很好，帶動營運成長；總經理王書吉表示，以今年狀況看來，整個航運業這一兩年表現應該都不錯；另徐旭東獨子徐國安也首度在會中報告，說明ESG、AI及船隊狀況。

2024-06-03 10:18
黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」！另5檔飆漲7%　最甜價28元小資入手

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」！另5檔飆漲7%　最甜價28元小資入手

就在輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳演講點名相關供應鏈夥伴，台股3日開盤飆至21,546點，其中，演講投影片秀出的「AI股」，有10檔個股一開盤就亮出漲停，受多數投資人矚目。

2024-06-03 09:49
黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳2日於台大演說，其中一張投影片秀出「AI地圖」狂列多檔上中下游廠商，《ETtoday新聞雲》進一步盤點發現，未能與黃仁勳在松山聚餐的仁寶（2324）也榜上有名，44檔中有16家上市櫃公司股價還未達百元。

2024-06-03 06:30
PC Reborn！高通執行長Computex登台　攜華碩、宏碁等夥伴推出AI PC

PC Reborn！高通執行長Computex登台　攜華碩、宏碁等夥伴推出AI PC

在2024年台北國際電腦展（Computex 2024）上，高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon登台，並與全球PC生態系的領導者們共同發布全新PC類別Copilot+ PC，目前由Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus平台所驅動，Amon也在今日主題演講中表示PC Reborn，並和包含華碩、戴爾、聯想等眾多合作夥伴登台，一起為搭載Snapdragon X Elite的AI PC站台。

2024-06-03 20:51

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

快訊／王必勝上班了！喊「告別五月天」　開發金辦公室好風景曝光

00919配息10.88%超甜！　小資女主播喊「相見恨晚」抱緊免盯盤

「狄鶯孫鵬多有錢？」　網：用億計算

黃仁勳再掀台股明牌旋風！網驚呼：居然有這一家

黃仁勳演說／欽點5台廠導入機器人應用　鴻海、巨大都在列

提完離職「退光工作群組」怎補救？網曝經驗

AMD蘇媽霸氣宣誓「和台積電關係非常堅固」　在台投資50億

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366