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股神A股「崩跌99.97％」　有人買到1股賺2000萬？交易單曝光

▲交易數據顯示有人買到每股185.1美元的波克夏。（圖／翻攝Threads）

▲交易數據顯示有人買到每股185.1美元的波克夏。（圖／翻攝Threads）

記者張靖榕／綜合報導

美股3日開盤發生技術問題，紐交所波克夏海瑟威（BRK.A）價格突然出現99.97％，暴跌至185.1美元，引發混亂。部分人眼看機會難得，趕緊出手搶進，結果有人PO出截圖展示真的搶單交易成功，相當於1股海賺了2000萬元；然而紐交所後續發布的聲明，讓這些交易都成了一場空。

網友在Threads發布股市交易截圖，看到波克夏A類股在1分鐘內狂跌時，還真的有好幾個185.1美元的成交數據，讓他驚呼「靠北，真的有幸運兒！」若果真交割成功，幸運兒等於用185.1美元的價格買下了價值超過62萬美元的股票，匯率換算等於1股賺超過新台幣2000萬元。

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網友紛紛留言，「185換62萬，真他媽有夠爽」、「美股玩成迷因幣的概念」、「比中統一發票還爽」、「見證奇蹟」。不過也有許多人直言，交易最終一定不會成功，「程式交易錯誤的，一定會修正交割」、「小提示：其實可以不認帳，所以不用太開心」、「這個不會成功交割啦」。

紐交所後續發布聲明，表示交易已回歸正常，正在調查技術問題發生的原因，暫停交易前的交易量不到4000筆，已著手對此處理，並且與其他UTP交易所共同決定，撤銷波克夏於美東時間上午9時50分至9時51分之間，價格低於或等於每股603,718.30美元的相關錯誤交易。

關鍵字： 波克夏美股threads

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