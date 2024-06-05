臺灣證券交易所攜手香港上海滙豐證券　舉辦今年台灣首場實體引資活動

▲臺灣證券交易所攜手香港上海滙豐證券，首度共同舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」，為今年國內首場實體引資活動，吸引許多國內外投資人及機構共同參與盛會。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

臺灣證券交易所攜手香港上海滙豐證券(HSBC)，首度共同舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」為今年國內首場實體引資活動，邀請到40多家上市櫃公司以及來自歐美及亞洲，超過150位機構投資人與會。證交所並於同日舉辦機構投資人觀點論壇，計有逾300位上市櫃代表出席，臺灣證券交易所董事長林修銘表示，「在全球經濟高度融合的今天，資本市場的開放與互聯互通已經成為國際的趨勢，國外機構投資人在台灣資本市場的比重已經達到了四成，這充分體現出國際資本對台灣資本市場的信任與期望。隨著全球化的加速推進，我們不僅要理解外資的需求，更要從中吸取經驗藉此完善我們的市場環境，進而促進台灣企業與國際資本市場來互利互動。」

▲臺灣證券交易所與香港上海滙豐證券，首度共同舉辦今年國內首場實體引資活動。圖左為滙豐台灣區總裁暨滙豐台灣商業銀行總經理陳志堅，圖右為臺灣證券交易所總經理簡立忠。（圖／記者姜國輝攝，下同）

此次台北國際引資活動還有來自美國、英國、韓國、新加坡、香港、中國大陸等地投資人參與，透過上市公司與投資人雙向交換意見機會，讓全球機構投資人看見台灣優質企業。

▲臺灣證券交易所董事長林修銘致詞提到，國外機構投資人在台灣資本市場比重已達到四成，充分體現出國際資本對台灣資本市場的信任與期望。

臺灣證券交易所總經理簡立忠提到，「臺灣證券交易所在去年到歐美去引資，然後我們今年也到歐洲跟新加坡去引資，跟今天在這裡與香港上海滙豐證券(HSBC)合辦的這麼大型的引資活動，其實目的是一樣的，就是要讓我們台灣的資本市場被世界看到，也要讓我們台灣資本市場的產業強項，使我們的外資機構看到。第二個目的則是我們在這次的盛會裡，跟主管機關也合辦了一些專題演講，包括我們怎麼去介紹台灣資本市場現在的發展，還有臺灣證券交易所跟主管機關對於市場走向的觀察。」滙豐台灣區總裁暨滙豐台灣商業銀行總經理陳志堅進一步補充，「我可以看得到臺灣證券交易所在各項上的努力，包括像是在法規的透明度上與國際接軌；再來就是證交所花了很多的時間，讓台灣市場的優點更加全面的被看到，讓台灣不僅僅是在亞洲的市場，更是能廣大擴展在國際市場的能見度；第三個是資本市場很重要的關鍵，就是必須要有主題，像台灣現在ESG方面就受到很多外資朋友們的高度關注。」

▲300多位來自各上市櫃公司代表參與本次論壇。

▲證交所同時舉行機構投資人觀點論壇，請到貝萊德(BlackRock)、滙豐銀行及ISS-Corporate等專業機構，以機構投資人的投資決策觀點及公司治理、資訊揭露與永續發展等相關議題與上市公司代表進行分享。

此次臺灣證券交易所也特別邀請到包括貝萊德(BlackRock)、滙豐集團、ISS-Corporate等專業機構參與論壇，分享投資決策與永續發展等相關議題，國內上市公司董事及總經理等代表，共計約有300人參與。秉持「立足台灣，放眼全球」信念，臺灣證券交易所致力在海內外進行引資活動，期盼能吸引更多資金投入台灣股市，持續增進經濟成長動能。