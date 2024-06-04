台積電小股東怕華為超車　董座劉德音霸氣回「不可能！」

▲台積電今日舉行股東會，小股民對董座劉德音及總裁魏哲家獻花。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，在股東提問環節，由於台積電今年股價飆漲，有股東關心台積電是否會有回購股票或分割計畫，不過財務長黃仁昭表示，暫時沒有相關計畫，至於股東關心是否有可能被華為等競爭對手超越，董事長劉德音則霸氣回答「應該不太可能！」。

針對股票回購問題，劉德音表示，由於台積電是高資本支出公司，因此希望剩下的資金能夠直接發給股東，至於是否有分割計畫，劉德音則說，目前台積電股價還沒有那麼高，但會繼續努力。財務長黃仁昭則表示，有研究過股票回購，但台積電認為可持續性和可以增加的股利是對股東最佳回報，股票回購是不一定發生的事，台積電認為穩定股利比較好，至於股票分割可能，黃仁昭則說，由於台灣允許買零股，因此股票分割需求不高。

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也有股東好奇，NVIDIA創辦人黃仁勳日前和台積電創辦人張忠謀同框，但AMD總裁蘇姿丰也說台積電是重要夥伴，台積電會以誰為主？對此劉德音笑說，這題是在破壞台積電和客戶關係嗎？魏哲家也表示，董事長剛剛講了，兩家公司跟台積電關係都非常良好，都會共同成長，以上報告，講完之後，現場笑聲不斷。

也有股東關心台積電目前有無競爭對手？華為算是嗎？更好奇有沒有被追上的可能，劉德音說，台積電對每位競爭對手都非常認真對待，因為永遠都會有競爭對手，是不是華為都沒關係，由於現在領先，台積電注重的是進步速度有沒有比對手更快，至於會不會被趕上，也不用請CC回答，應該不太可能。

至於日本廠溝通和文化問題，劉德音也說，日本溝通確實是一個克服挑戰，但現在口譯很方便，只是即使如此，還是要花一點耐心，目前正在用生成式AI工具，未來台積電內部AI工具，那就很多應用了，台積電從2019就大力推展，現在5、3奈米能做出來，都是AI的幫忙，只是這有營業秘密問題，AI不只工廠內用，在採購、法務、人資都在採用。

也有股東關心水電問題，劉德音說，台積電一向跟政府都有通暢管道溝通，對於未來用電、用水、用多少，都是透明的，台積電用電佔全台百分之八左右，到2030年會接近11％到12％左右，但台積電對台灣經濟，應該也是同步增加，但台積電用水比例很低，遠比一般工業貢獻低，台灣因為天氣和地形關係，會有水的緊張，多年來台積電就是跟政府配合一起解決，但這不只是台積電的問題，而是全民都要面對的問題。

還有股東想請即將退休的劉德音給大家一段有智慧的話，劉德音笑說，「買台積電股票」，更笑說，智慧不夠，全場也跟著大笑。