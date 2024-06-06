臺股走高、AI帶動需求！證交所今年國內首場實體引資　逾百位投資人高度關注

▲臺灣證券交易所攜手香港上海滙豐證券（HSBC），首度共同舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」，為今年國內首場實體引資活動，吸引外資機構投資人熱烈參與。（圖／證交所提供，以下同）

財經中心／綜合報導

臺股表現走勢強勁，集中市場加權指數累計漲幅超過20%，在全球主要股市名列前段班，尤其AI熱潮沸騰，吸引投資人注意，不僅對相關產業產生濃厚興趣，也帶動相關概念股一路狂飆。為趁勝追擊，臺灣證券交易所與香港上海滙豐證券（HSBC）於6月3日至4日共同舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」，為今年國內首場實體引資活動，邀請鴻海等40多家上市櫃公司出席，來自歐美及亞洲逾150位機構投資人與會，盼引進更多資金投入臺灣股市。

「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」作為重要的臺北國際引資活動，已於日前圓滿落幕，此次出席包含鴻海、聯發科、廣達、台達電、面板雙虎等約40家臺灣上市櫃公司，與來自臺灣、美國、英國、韓國、新加坡、香港、中國大陸等地投資人，接連兩日進行近150場一對一會談，透過雙向交流機會，讓全球投資人更深入了解臺灣資本市場及優質企業的潛力與展望。

引資活動中，由證期局與證交所代表進行的專題演講，分別以臺灣資本市場的永續發展、交易與監管改革、現今最夯的AI為主題，除了概述各項友善外資政策，包括提升資本市場透明度、投資人保護以及新商品的制度，如何因應氣候變遷與強化永續發展行動方案、ESG生態系八大策略、透過產品多樣化與數位化革新等措施，致力於建立永續與具韌性的資本市場，AI浪潮也掀起全場熱議，是關注臺灣未來發展方向的重要焦點之一。

證交所總經理簡立忠指出，「臺灣一直以來在ICT相關領域扮演關鍵參與者，尤其在近年生成式AI的帶動下，帶動高階晶片、伺服器及周邊零組件產業的需求大增，帶給臺灣資本市場分享AI蓬勃發展的紅利。」臺灣上市公司在AI產業鏈上游與中游扮演的關鍵角色，會中就特別分享關於AI產業的轉型趨勢與挑戰。

簡立忠並表示，臺灣的半導體產業鏈相當完整且健全，在全球半導體供應鏈中有關鍵地位。證交所大力鼓勵更多新經濟企業在臺上市，引導多元產業發展，使企業發揮群聚效應，孕育創新繁榮的護國群山。此外，證交所積極打造一個友善的ESG投資環境，帶動企業共同實踐永續發展，讓ESG 成為臺灣企業在國際競爭之利基，並提升我國資本市場整體競爭力。

▲除接連兩日之引資活動外，證交所並於6/3舉辦機構投資人觀點論壇與專題演講，探討國外投資新趨勢與機構投資人投資決策觀點，上市公司可藉此機會了解外資之需求與期望。

有別於以往引資活動，證交所同時舉行機構投資人觀點論壇，特別邀請貝萊德（BlackRock）、滙豐銀行及ISS-Corporate等專業機構，以機構投資人投資決策觀點，及公司治理、資訊揭露與永續發展等相關議題與上市公司代表進行分享，國內上市公司董事、監察人、總經理等代表，共約300人參與；亦針對機構投資人舉辦多場專題演講，說明臺灣的機會、轉型與挑戰，透過直接對話，展現臺灣資本市場的吸引力，並收集投資人對臺灣市場的建言，每場皆獲得與會人士的高度肯定。

證交所副總經理陳麗卿於與談時提到，證交所致力於創造ESG投資環境，為資本市場與企業的永續發展做出貢獻，並藉由強化永續數據的揭露，為投資人提供ESG相關資訊平臺，協助資本市場的淨零永續發展。

近年來，證券所秉持「立足臺灣，放眼全球」信念，積極於海內外舉辦引資活動，除了美國、日本，今年3月也赴歐亞引資，4月、5月則是臺星資本市場共同行銷，獲得全球機構投資人熱烈迴響，在新冠疫情淡化後，「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」是首度在臺舉辦大型面向海外投資人的引資活動，證交所持續扮演增進上市公司與投資人交流的關鍵要角，以實體、線上等多元方式推廣臺灣資本市場，並積極打造國際機構投資人友善投資環境，引入資金活水推動經濟成長。