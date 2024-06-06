ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

臺股走高、AI帶動需求！證交所今年國內首場實體引資　逾百位投資人高度關注

臺灣證券交易所,證交所,香港上海滙豐證券,HSBC,引資（圖／證交所提供）

▲臺灣證券交易所攜手香港上海滙豐證券（HSBC），首度共同舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」，為今年國內首場實體引資活動，吸引外資機構投資人熱烈參與。（圖／證交所提供，以下同）

財經中心／綜合報導

臺股表現走勢強勁，集中市場加權指數累計漲幅超過20%，在全球主要股市名列前段班，尤其AI熱潮沸騰，吸引投資人注意，不僅對相關產業產生濃厚興趣，也帶動相關概念股一路狂飆。為趁勝追擊，臺灣證券交易所與香港上海滙豐證券（HSBC）於6月3日至4日共同舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」，為今年國內首場實體引資活動，邀請鴻海等40多家上市櫃公司出席，來自歐美及亞洲逾150位機構投資人與會，盼引進更多資金投入臺灣股市。

「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」作為重要的臺北國際引資活動，已於日前圓滿落幕，此次出席包含鴻海、聯發科、廣達、台達電、面板雙虎等約40家臺灣上市櫃公司，與來自臺灣、美國、英國、韓國、新加坡、香港、中國大陸等地投資人，接連兩日進行近150場一對一會談，透過雙向交流機會，讓全球投資人更深入了解臺灣資本市場及優質企業的潛力與展望。

引資活動中，由證期局與證交所代表進行的專題演講，分別以臺灣資本市場的永續發展、交易與監管改革、現今最夯的AI為主題，除了概述各項友善外資政策，包括提升資本市場透明度、投資人保護以及新商品的制度，如何因應氣候變遷與強化永續發展行動方案、ESG生態系八大策略、透過產品多樣化與數位化革新等措施，致力於建立永續與具韌性的資本市場，AI浪潮也掀起全場熱議，是關注臺灣未來發展方向的重要焦點之一。

證交所總經理簡立忠指出，「臺灣一直以來在ICT相關領域扮演關鍵參與者，尤其在近年生成式AI的帶動下，帶動高階晶片、伺服器及周邊零組件產業的需求大增，帶給臺灣資本市場分享AI蓬勃發展的紅利。」臺灣上市公司在AI產業鏈上游與中游扮演的關鍵角色，會中就特別分享關於AI產業的轉型趨勢與挑戰。

簡立忠並表示，臺灣的半導體產業鏈相當完整且健全，在全球半導體供應鏈中有關鍵地位。證交所大力鼓勵更多新經濟企業在臺上市，引導多元產業發展，使企業發揮群聚效應，孕育創新繁榮的護國群山。此外，證交所積極打造一個友善的ESG投資環境，帶動企業共同實踐永續發展，讓ESG 成為臺灣企業在國際競爭之利基，並提升我國資本市場整體競爭力。

臺灣證券交易所,證交所,香港上海滙豐證券,HSBC,引資（圖／證交所提供）

▲除接連兩日之引資活動外，證交所並於6/3舉辦機構投資人觀點論壇與專題演講，探討國外投資新趨勢與機構投資人投資決策觀點，上市公司可藉此機會了解外資之需求與期望。

有別於以往引資活動，證交所同時舉行機構投資人觀點論壇，特別邀請貝萊德（BlackRock）、滙豐銀行及ISS-Corporate等專業機構，以機構投資人投資決策觀點，及公司治理、資訊揭露與永續發展等相關議題與上市公司代表進行分享，國內上市公司董事、監察人、總經理等代表，共約300人參與；亦針對機構投資人舉辦多場專題演講，說明臺灣的機會、轉型與挑戰，透過直接對話，展現臺灣資本市場的吸引力，並收集投資人對臺灣市場的建言，每場皆獲得與會人士的高度肯定。

證交所副總經理陳麗卿於與談時提到，證交所致力於創造ESG投資環境，為資本市場與企業的永續發展做出貢獻，並藉由強化永續數據的揭露，為投資人提供ESG相關資訊平臺，協助資本市場的淨零永續發展。

近年來，證券所秉持「立足臺灣，放眼全球」信念，積極於海內外舉辦引資活動，除了美國、日本，今年3月也赴歐亞引資，4月、5月則是臺星資本市場共同行銷，獲得全球機構投資人熱烈迴響，在新冠疫情淡化後，「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」是首度在臺舉辦大型面向海外投資人的引資活動，證交所持續扮演增進上市公司與投資人交流的關鍵要角，以實體、線上等多元方式推廣臺灣資本市場，並積極打造國際機構投資人友善投資環境，引入資金活水推動經濟成長。

關鍵字： 臺灣證券交易所證交所香港上海滙豐證券HSBC引資

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

AI狂飆！股王信驊噴漲375元刷4465天價　逼近漲停

AI狂飆！股王信驊噴漲375元刷4465天價　逼近漲停

受AI題材加持，股王信驊（5274）今（6）日開盤10分鐘內再度上演噴漲行情，最高一度漲逾375元至4465元，連續2個交易日刷新天價，漲幅一度逾9.17%，盤中逼近漲停。

2024-06-06 09:20
台積電發威！漲40元創894天價　指數飆近460點衝破21943新高

台積電發威！漲40元創894天價　指數飆近460點衝破21943新高

美股周三（5日）全面走揚，台股今（6）日開高，以上漲371.25點、21856.13點開出，漲勢擴大，指數大漲近460點，指數開盤衝破21940，創下新高，台積電（2330）大漲40元至894元，創下史上新高價。

2024-06-06 09:02
金寶伺服器獲AI巨頭試單！現場猜「是黃仁勳嗎」　總經理：還不能說

金寶伺服器獲AI巨頭試單！現場猜「是黃仁勳嗎」　總經理：還不能說

電子代工廠金寶（2312）6日舉行股東常會，總經理陳威昌表示，雖然今年整體市場氛圍保守，目前看來整個廠區有回到原來的動能；此外，金寶AI伺服器產線已經正式啟動，至於接到哪個客戶的訂單，是最近在台北演講的AI四巨頭之一？他則語帶保留，「試產階段，還不能說。」

2024-06-06 11:20
台股漲逾477點刷21962新紀錄　央行楊金龍急喊「居高思危」

台股漲逾477點刷21962新紀錄　央行楊金龍急喊「居高思危」

台股今（6）日在台積電（2330）飆出898元新高的效應下，盤中大漲逾477.91點，至11點10分指數來到21962.79點刷新高，央行總裁楊金龍卻急喊「股市確實很高了」、「居高思危」，呼籲市場冷靜。

2024-06-06 11:14
星展everyday威士御璽卡搶市！10倍活利積分　最優享每日市區停車最高2小時

星展everyday威士御璽卡搶市！10倍活利積分　最優享每日市區停車最高2小時

星展銀行積極布局信用卡市場，卡友如果刷卡愛累積點數，可以選擇申辦新上市星展everyday威士御璽卡，除一般通路消費每25元可累積1點，指定海外串流影音平台消費更享有 10 倍活利積分，結合生活娛樂達到快速累點效果外，開車族持卡消費達一定門檻，次月最高享每日停車2 小時優惠。

2024-06-06 11:07
晶片3巨頭市值同日飆新高　台積電ADR目標價外資調高至170美元

晶片3巨頭市值同日飆新高　台積電ADR目標價外資調高至170美元

AI題材延燒，晶片股三巨頭輝達（NVIDIA）、台積電ADR與艾司摩爾 （ASML） 市值均創歷史新高，其中輝達超越蘋果（Apple）、ASML超過法國奢侈品LVMH，各居全球和歐洲股市市值第二，而外資也將台積電ADR目標價調高至170美元。

2024-06-06 11:02
臺股走高、AI帶動需求！證交所今年國內首場實體引資　逾百位投資人高度關注

臺股走高、AI帶動需求！證交所今年國內首場實體引資　逾百位投資人高度關注

臺灣證券交易所與香港上海滙豐證券（HSBC）於6月3日至4日共同舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」，為今年國內首場實體引資活動，邀請鴻海等40多家上市櫃公司出席，來自歐美及亞洲逾150位機構投資人與會，盼引進更多資金投入臺灣股市。

2024-06-06 11:01
NVIDIA選址傳落腳高雄　經長郭智輝：他們還沒決定

NVIDIA選址傳落腳高雄　經長郭智輝：他們還沒決定

NVIDIA執行長黃仁勳擴大對台灣投資，昨晚指出「AI超級電腦中心可能會在高雄，研發中心或許靠近台北」，經濟部長郭智輝今（6）日前往高雄考察，讓外界聯想NVIDIA選址是否已拍板，不過，郭智輝則強調，NVIDIA還沒有告訴他、也還沒有決定，各城市都在積極爭取，「花若盛開，蝴蝶自來」，誰滿足需求他們就會過去。

2024-06-06 10:54
錢堯懷：下半年會更好　中菲行5月營收21.85億元、連續17個月創新高

錢堯懷：下半年會更好　中菲行5月營收21.85億元、連續17個月創新高

中菲行國際物流(5609)歸功於優異的實體通路和虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，今年5月份自結集團營收21.85億元，較去年同期增加23.6%，較上個月成長12.7%，自疫情結束後，創下2023年1月份到目前為止的連續17個月新高，公司董事長錢堯懷表示，公司實體通路、虛擬平台都有，今年下半年業績表現會更好。中菲行今日股東會通過發放現金股利6元。

2024-06-06 10:27
王品股東會通過配息14.94元「史上最高」　下半年持續展店

王品股東會通過配息14.94元「史上最高」　下半年持續展店

王品集團（2727）今（6）日召開股東會，會中通過2023年度財報，並配發掛牌以來最高的現金股利14.94元。董事長陳正輝表示，2024年將繼續努力，下半年持續展店腳步，期待再創佳績。

2024-06-06 10:19

讀者迴響

熱門新聞

即／輝達首度超車蘋果！位列全球第二

黃仁勳兒女現身電腦展　驚呼「台灣太棒了」

AI狂飆！股王信驊噴漲375元刷4465天價　逼近漲停

台積電買回3249張股票！區間價上看1281元

黃仁勳見上百人冒雨守候　走出餐廳慰問粉絲

台積電ADR大漲近7％　刷新歷史高點

他5000萬押3檔ETF　年領息160萬

法人點名「基礎建設產業」入手甜甜價

台灣掀Jensanity　路透：宛如流行巨星

黃仁勳在台掀「仁來瘋」變巨星！輝達同事傻眼

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366