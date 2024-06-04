擔心高股息ETF配息下降！她點出2關鍵：考驗「祖產」多寡

▲部分投資人擔心配息減少。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「我手上的高股息ETF配息會跟著下降嗎？」財經專家郭莉芳坦言，雖然她沒有辦法回答這個問題，但是如果配息率不如以往，正是考驗各檔ETF「祖產」多寡的時候，至於祖產是什麼？那就得要分析ETF的配息來源，才可以一探究竟。

郭莉芳在臉書粉專「郭莉芳理財講堂」上發文表示，隨著台股大盤屢創新高，「對應指數位置，台股殖利率也跟著下滑不少」，這也讓部分投資人擔心手上的高股息ETF配息會否因此減少。郭莉芳坦言，她雖沒有標準答案，但既然「配息率可能不如以往，這種時候，就考驗到各檔ETF的祖產多寡了」。

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祖產是什麼？郭莉芳指出，「這就要先分析ETF的配息來源，才能一窺究竟。」ETF的配息來源主要包括股利所得、利息所得、收益平準金、已實現資本利得和其他所得。在股價漲多候、股利率下滑的情況下，新增加的股利自然也會下降，這時，就要靠過去累積的2個祖產「已實現資本利得與過去成分股所收到的配息及收益平準金」。

郭莉芳進一步解釋，已實現資本利得就是「獲利落袋」的錢，另還包含過去成分股所收到的配息，「如果沒有完全分配完，也會反映在帳上，以及隨著規模增長所增加的收益平準金，都會反映在淨值組成中『收益平準金』這個項目上」，這2大「祖產」需要時間的發酵和選股功力。

郭莉芳表示，新發行的ETF因為進入市場的時間較短，加上進場時不少成分股的股價已經不便宜，所以相較於已經發行1年以上的高股息ETF，配息潛力顯然較低。她最後也說，「這也是之前我一直強調的，選擇高股息ETF新不如舊」。

本文經「郭莉芳理財講堂」授權引用