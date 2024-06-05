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特斯拉哭哭…馬斯克要求輝達「先把AI晶片給X和xAI」！股東氣炸

▲美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日向半導體公司輝達（NVIDIA）提出要求，優先將原本預留給特斯拉的 AI 晶片，運送給他另兩家公司「社交媒體 X」 及「人工智慧新創公司xAI」。美媒《CNBC》引述輝達去年12月的一份內部備忘錄指出，馬斯克將原本為特斯拉發貨的1萬2000個H100 GPU重定向到X。

根據《CNBC》報導，馬斯克要求將原本為特斯拉發貨的1萬2000個 H100 GPU重定向到X，而作為交換，原定於1月和6月由X訂購的12000個H100訂單將轉移給特斯拉，但這項變動導致特斯拉必須延後數月才能收到價值超過5億美元的處理器，在電動車市場放緩的壓力下，特斯拉今年4月已宣布全球裁員超過10%，此次變動無疑對公司造成了打擊。

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▲▼ 馬斯克旗下社群平台X（原推特）。（圖／達志影像）

▲馬斯克旗下社群平台X（原推特）。（圖／達志影像）

馬斯克同時也是多家公司的執行長或創辦人，包括航空航太公司SpaceX、神經新創公司Neuralink和隧道企業The Boring Co，對於馬斯克兼顧多項業務，特斯拉股東感到十分擔憂，因為該公司正面臨銷售下滑等問題，而馬斯克則是把特斯拉的發展焦點放在多年來一直承諾但尚未交付的未來產品上，包括將現有汽車轉變為自動駕駛汽車的人工智慧軟體、專用機器人計程車以及無人駕駛交通網路。

儘管馬斯克此次的要求對特斯拉造成一定的影響，但他仍表示，特斯拉將增加其已部署的 H100 數量，並預計在今年「用於聯合訓練和推理人工智慧」的支出將達到 100 億美元，他也在4月份的財報電話會議上表示，特斯拉從Nvidia購買的活躍人工智慧晶片數量，將從今年的3萬5000顆增加到8萬5000顆。

▲▼特斯拉。（圖／路透）

▲特斯拉。（圖／路透）

報導指出，馬斯克近期的決策已經引起了股東和分析師的關注，他們認為馬斯克的投資組合過於分散。特斯拉最大散戶股東Leo KoGuan就怒批，馬斯克這種優先考慮他的其他企業而非特斯拉的行為，「對特斯拉來說絕對是利益衝突。」

關鍵字： 特斯拉馬斯克輝達AI股東

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