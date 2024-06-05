亞泥砸67.47億元私有化中國子公司　可增加競爭力、提升獲利能力

▲亞泥。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

亞泥（1102）今（5）日晚間召開重大訊息記者會，由發言人王照宇說明私有化亞泥（中國）控股一事，董事會已通過私有化中國水泥業務子公司的計畫，將以每股3.22港幣、總計16.28億港幣（約新台幣67.47億元）收購32.27％非亞泥持有的亞泥（中國）股份；公司指出，透過私有化可降低維持亞泥（中國）上市地位和遵守監管要求相關的行政成本與管理費用，進而為亞泥和亞泥（中國）管理亞泥（中國）的業務提供更大的彈性。

王照宇表示，併購目的為私有化亞泥（中國）控股將於香港主版下市，使亞泥（中國）成為亞泥的全資子公司，要約對價為每股現金3.22港元。

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王照宇指出，併購後可促進亞泥（中國）能做出專注於長期增長及利益的戰略決策，免因做為公眾上市公司而承受由此產生的市場期望及股價波動壓力；同時，也減少並維持亞泥（中國）的上市地位，以及符合監管規定有關的行政成本及管理資源，從而為公司管理集團業務時，提供更大靈活性。

王照宇也說，私有化完成後，可增加公司競爭力及經營效率並節約成本，對公司長遠每股淨值及盈餘有正面助益。

根據私有化計劃，亞泥將以協議安排方式，相較最後不受干擾日股價溢價45％、每股約3.22港幣，總計港幣16.28億元（約新台幣67.47億元）現金，收購約32.27％非亞泥持有的亞泥（中國）股份，包含亞泥透過其全資子公司持有股份。

亞泥強調，私有化計劃需取得香港及台灣等地主管機關的核准，經亞泥（中國）股東臨時會通過，並獲得開曼法院核准；取得這些核准後，亞泥（中國）將在香港聯交所下市。