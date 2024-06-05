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貿協領軍赴南非BIG5展　搶攻建材市場商機

▲開展首日，我國駐南非代表廖文哲(右4)來到台灣館與參展業者交流，並鼓勵業者踴躍開拓南非市場。（圖／貿協提供）

▲開展首日，我國駐南非代表廖文哲(右4)來到台灣館與參展業者交流，並鼓勵業者踴躍開拓南非市場。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外交部主辦、外貿協會籌組的「2024年約翰尼斯堡國際建材五大行業(BIG 5)展」台灣館參展團自6月4日至6月6日，在南非約翰尼斯堡的加拉格爾國際會展中心隆重登場。本屆台灣館有12家台灣企業共襄盛舉，展出各式建材產品，包括門禁掃描儀、NVR智能型監控系統、鋼架與板材、節能產品、捲門馬達及相關零件等，搭配台灣館明亮裝潢，首日合計接獲當地買家相關商機查詢計51則。

開展首日，我國駐南非代表廖文哲到場與台灣館參展業者交流並鼓勵業者踴躍前來開拓南非市場。本屆台灣館裝潢融入我國知名度地標台北101建築及我國建材產品圖示，透過明亮、開放穿透式的攤位設計將優質的台灣產品推介給來訪貴賓買主。同時台灣館也特別贊助所在館址走道掛旗，醒目的Taiwan Pavilion標語吸引館內買主目光。開幕當天，台灣館即接獲當地眾多買主青睞，其中尤以室內門、捲門馬達、隔熱膜、五金手工具、濾水設備、天花板及隔間相關配件詢問度最高。

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本屆台灣館派員實體參展業者，裕鼎國際有限公司於模里西斯設廠，現為該國唯一金屬建材製造商，經銷東非地區各類防火板材及相關五金手工具，該公司於開展首日即獲多位訪客洽詢。雷歐工具有限公司，擁有超過40年的專業製造經驗，憑藉超過90%的內部生產產品，其優質工具現場詢問度高。

茂峰公司提供綜合性全方位的解決方案及OEM滿足客戶需求，吸引當地建材業者仔細洽詢。精益科技成立於1986年，其智慧居家門禁掃描器，獲當地安控系統業者青睞。佳宜貿易經營門板和木門逾50年，具競爭力的價格及可大量供應之各式優質室內門也吸引許多業者詢問。

據外貿協會出版的經貿年報指出，天然資源豐富的南非，產業發展以礦業及能礦上游工業為主，服務業及農林、畜牧業次之；一般財團及企業投資於中、下游加工製造業者仍然有限，故其貿易出口以農礦、原物料產品為主，進口以工業產品及民生用品為主。隨著南非及臨近地區產業多元化發展與商業環境的改善，當地建材市場新需求值得我國業者重視。

據國際貿易署經貿資訊網顯示，2023年我國出口南非總值達12.61億美元，主要出口項目包括鐵或非合金鋼扁軋製品、接收、轉換及傳輸或再生影音機器、冷凍長鰭鮪、聚苯乙烯、機車零配件、鋼鐵製螺釘及螺栓、電動腳踏車、登山用二輪腳踏車、機器零配件等。

順應我國業者開拓新興非洲商機需求，近年外貿協會積極籌組各種貿訪團、拓銷團和參展團前往非洲國家，協助我國業者開拓潛在商機。今年下半年度，外貿協會接受外交部委辦將籌組8月史瓦帝尼國際商展(Eswatini International Trade Fair)、10月烏干達國際商展(Uganda Trade Expo)及10月西非農業食品暨塑膠印刷包裝展(Agrofood and Plastprintpack West Africa)，持續帶領我商赴非洲地區進行商貿交流、增進雙邊互惠合作關係。

關鍵字： 貿協南非BIG5展搶攻建材商機

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