黃仁勳見上百粉絲冒雨守候　吃一半離場發飲料簽名：讓大家久等

記者楊絡懸、柯沛辰／台北報導

廣達（2382）董事長林百里5日在台北市東湖私廚餐廳「喜相逢麵館」宴請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，吸引大批熱情民眾到場圍觀。餐敘期間，黃仁勳見民眾在外冒雨守候，兩次主動走到外頭慰問大家，還分送運動飲料，接受粉絲要求簽名，才又走進餐廳繼續餐敘。

黃仁勳晚間6點多抵達餐廳，向等候了約20分鐘的林百里說了聲「sorry」、「歹勢」，再用國語說「不好意思」。考量到可能是下雨延誤車程，林百里則笑回「無要緊」、「遇水則發」。

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▲黃仁勳在東湖喜相逢夜會林百里，與人像氣球合影。（圖／網友Jeremy Ho授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

林百里向媒體表示，這次作東宴請廣達和輝達，席開3桌，還製作了「黃仁勳人像氣球」。黃仁勳見狀開心與氣球合影簽名，他稱自己是第一次來東湖這家私廚，沒嚐過菜色，因此非常期待。

有媒體追問輝達接下來在台灣的規劃，黃仁勳回應，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近，但總部地點還沒決定，之後預計在台灣招募上千名專業人才。

▲小巷擠滿約百名熱情群眾，警察到場指揮交通。（圖／記者楊絡懸攝）

儘管黃仁勳在餐廳內用餐，大批熱情民眾仍不畏雨勢，持續守候在餐廳外頭，只盼一睹黃仁勳風采。《ETtoday新聞雲》記者實際到場點算，粗估現場約有100多人，幾乎是擠爆巷弄，汽機車行經時無法動彈。

不過，餐敘進行到一半，黃仁勳連兩次走出外頭向大家表示「不好意思，讓大家久等」「你們怎麼還在！下雨啦，會著涼」，並發放運動飲料給眾人。每當黃仁勳轉身回到餐廳，店家就將鐵門拉下，讓大家紛紛期待。

熱情的民眾不斷高呼「幫我簽名」，黃仁勳依舊不改親民作風，來者不拒，現場民眾個別拿出特具意義的物品希望給黃仁勳簽名。有民眾拿養樂多給他，黃仁勳親切笑回「我也喜歡養樂多」；也有民眾拿出自己的工作證、筆記本及棒球，希望黃仁勳寫上祝福的話。

▲黃仁勳走出慰問冒雨守候的群眾，「不好意思，讓大家久等了。」（圖／記者楊絡懸攝）

一名抱著小孩的民眾向《ETtoday新聞雲》記者表示，因為台北國際電腦展（COMPUTEX）即將尾聲，下次再看到黃仁勳恐怕是明年之後了，由於他自己是資科背景出身，希望小孩也能認識自己的偶像。守候期間，多位父母教小孩唸黃仁勳的英文名「Jensen」，只求喜愛小孩的黃仁勳也能回過頭看。

約略晚上10時左右，黃仁勳最後向大家說聲抱歉，他必須走了，只見熱情的民眾不斷地擠向前，希望可以完成簽名的心願，就連站在一旁的廣達副董事長梁次震看到這股「粉絲追求科技明星」畫面時也表現出吃驚的模樣。專車離去，留下在場的民眾，期待下一次會面的到來。

▲現場民眾個別拿出特具意義的物品希望給黃仁勳簽名。（圖／記者楊絡懸攝）

▲有民眾簽到名，非常開心。（圖／記者楊絡懸攝）

▲現場一陣歡呼，黃仁勳交代大家不要打擾到住戶。（圖／記者楊絡懸攝）

▲黃仁勳要走之前和大家說再見，全場民眾依依不捨。（圖／記者楊絡懸攝）