誰當總統都沒差！　陳冲：美國經貿政策不修只會讓盟友為難

文/陳冲

川普當然是熱門新聞人物。話說有一場景,小孩向川普問路,川普俐落回應,快問快答,整個過程不超過三秒,不過這只是電影情節罷了。

1992年,約三十二年前,電影「小鬼當家」第二集在紐約廣場飯店(Plaza Hotel)開拍,事後導演哥倫布透露,儘管已支付租金,但當時旅館的老闆川普表示,The only way you can use the Plaza is I’m in the movie,為息事寧人,導演就硬插一段台詞,請主角麥考利克金在旅館走道向川普問路,唉!要怪只能怪當年小鬼當家票房太紅。

時值美國大選,如果以哥倫布導演為民調對象,大概對川普沒啥好話。但如了解川普素行,會經常輕諾毀約、翻臉如翻書,就對川普一上任即退出TPP、重談NAFTA及美韓自貿協定等舉措,不會感到意外。當然美國整體經貿政策轉向,不是始於川普,早在歐巴馬時代雖仍口稱自由貿易,實質上已走向民族主義,此由2009至2012年四大法案的名稱即可看出,例如美國復甦與再投資法(ARRA)、委外工作轉回美國方案(IAJ)等,但終究還是以傳統比較利益為包裝。及至川普時代,已無意偽裝,毫不掩飾保護主義的心態,常赤裸裸拒絕在國際公報中,列入捍衛自由貿易或拒絕保護主義的字樣。原以為繼位的拜登較為溫和,然卻結合其他「相同價值觀友邦」重組供應鏈,以人為方式推動碎片化,已有點傾向霸權主義。

回顧現今美國政壇,川普雖在司法案件受挫,但募款數字不減反增,重返白宮機會不小。川普時代原任貿易代表的律師賴海哲(Lighthizer),現仍是舉足輕重的幕僚,也是未來國務卿的熱門人選,去年出版新書,自述功績也策來茲,並大喇喇取名No trade is free,倒也一語雙關: 貿易不再自由,任何交易也不復無償。換言之,貿易上的分工合作將受限制,美國的援助保護,不再無代價,勞工權益應予保障,以往偏差的美國經貿政策,應該迅速修正。但長期以來,歐美教科書所教導的比較利益觀念也離奇失蹤,或成endangered species。有人說,看美國近三任總統行徑,碎片化已是趨勢,第47任誰做,應無差別,但如主事者是輕諾背信、成交後還要變卦,盟友就更難為了。

在經貿對峙情勢下,賴海哲等川普團隊,顯有濃厚的部落主義色彩。而大國博弈,眾所周知,美國係以中國為首席假想敵;為期提振經濟,扭轉劣勢,美國又必須以自由貿易為假想敵,台灣自然面臨雙重壓力,早已左支右絀。近一年來,國際貨幣基金(IMF)、世界經濟論壇等重量級團體,不少有心人士,包括IMF總裁喬治愛娃,均對碎片化的現象,表示憂心忡忡,認此現象持續,全球GDP將減少7%,此一數字等同在世界經濟地圖上抹去法國與德國。

小鬼當家,只是老幼咸宜的喜劇,至如狂人當家,再加上經濟學家擔憂的碎片化,希望不要轉為悲劇才好。

(本文作者為新世代金融基金會董事長、行政院前院長)