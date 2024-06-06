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近6成企業會發端午獎金　平均1282元

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▲近6成企業會發端午禮金。（圖／東森購物提供）

記者廖婕妤／台北報導

端午節即將到來，勞工朋友們都期待領到端午獎金，根據求職網站調查，有近6成企業今年會發端午獎金，平均金額約1282元。

根據yes123求職網調查，有58.1％企業今年會發放端午獎金，寫下6年來次低，其中又分成47.7％會發放端午獎金，但不會發放端午禮品；10.4％會發放端午獎金，也會發放端午禮品。

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若是公司將發放獎金，每位員工又能夠拿到多少錢？調查結果發現，發「1200元至1500元」的佔了8.3%；有28.7％企業預估會發「800元至1200元」；也有26.7％企業將發「500元至800元」；不過「500元以下」也佔了14％。。

因此，企業預計發放的端午獎金，平均金額落在1282元，回升到3年以來新高；同時換算下來，合計也有25.1%的企業表示，今年「會發放」端午禮品給員工，比例略高於去年的24.8%。

而且如果「會發放」，在可複選狀況下，企業偏好禮品的前五名依序為傳統粽子禮盒、甜點或餅乾、零嘴禮盒、鳳梨酥或蛋黃酥、公司自家產品或服務、綜合水果禮盒。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，由於時序將進入夏季，「端午獎金」被視為上半年業績的「領先指標」之一，如果端午節發放的獎金增加了，代表「半年報」也有機會跟著成長；而且若全年度「三節獎金」也同步成長，預估企業營運，有機會從年頭暢旺到年底。

關鍵字： 端午節獎金三節禮金

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