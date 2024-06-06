日月光助美超微建全台首座新代水冷資料中心　整體能耗降四成

▲日月光助美超微建全台首座新代水冷資料中心。（圖／日月光提供）

記者高兆麟／綜合報導

美超微（Supermicro）、日月光半導體、中華系統整合宣布攜手在高雄打造全台首座新一代水冷散熱技術的資料中心，日月光半導體作為美超微在台灣的首個水冷散熱技術合作夥伴，在中華系統整合的佈建下，將新一代美超微水冷 AI 伺服器及節能技術導入日月光資料中心，並加速日月光半導體透過 AI人工智慧技術優化研發與生產流程，提供更好的客戶服務與達成節能減碳成果。

高雄市副市長羅達生表示，非常歡迎全球封裝大廠日月光半導體加大投資高雄，進一步設立資料中心與增加就業，藉由引入美超微新一代的創新水冷散熱技術，不但可大幅節能減碳，響應政府 ESG 政策，並帶動產業升級，為高雄快速崛起的科技產業聚落做出示範。

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美超微業務發展資深副總裁廖益賢表示，美超微是根基立足於台灣的全球公司，非常高興能夠與台灣產業夥伴有更深的合作，此次與日月光半導體、中華系統整合攜手導入美超微在台首座新一代水冷散熱資料中心，希望能夠帶動產業更廣泛運用最新的水冷節能技術，助力資料中心減少最高40％的整體能耗，降低資料中心用電量與總體持有成本，推動綠色運算與節能減碳，並助力 AI 產業發展。

日月光半導體副總經理李政傑指出，日月光半導體長期致力於實踐ESG政策，導入水冷技術不僅提升散熱效率，降低能源消耗，同時也減少對環境的影響，有效降低日月光資料中心至少 20% 以上能耗，幫助我們在現代化機房滿足PUE（電力使用效能）小於 1.2 指標，進而達成 2030 淨零目標，此次合作將結合雙方的技術創新和市場領導力，證明我們對提供穩定、可靠服務的使命，同時為客戶創造更大價值，展現了我們對永續發展的堅定承諾。

中華系統整合董事長吳明德分享，憑藉著在ICT產業的20餘年實務經驗，中華系統整合綜整 ICT 應用＋能源管理＋機房維運之技術與經驗，搭配合作夥伴商的高速運算伺服器主機及最先進水冷散熱解決方案，在本案提供了異質整合解決方案，為客戶解決高耗能問題及達成PUE效能指標提供了一個創新且高效的方案。

日月光資料中心此次導入的美超微的伺服器與水冷散熱解決方案，美超微伺服器結合模組化設計，可以依客戶需求來滿足對伺服器主機需求，可為客戶提供客製化與靈活性，並簡化了伺服器的部署和維護的解決方案；水冷散熱解決方案提供涵蓋散熱板、冷卻分配單元（CDU）、冷卻分配分流管（CDM）以及整座冷卻塔等的機櫃層級解決方案，幫助日月光資料中心溫度降低 80%、用電效率省下 80%，整體總耗能降低10%。

李政傑強調，日月光資料中心引進水冷散熱解決方案後，大幅提升了日月光半導體的AI 算力，運用 AI 在產品生產、工程研發及營運上為智慧製造帶來助益，將有效縮短研發時程、維持品質穩定、及精準預測訂單需求。同時，透過導入水冷技術實踐 ESG，可有效地為客戶降低產品供應鏈的碳足跡，與價值鏈夥伴共同實踐低碳轉型，為世界環境盡一份心力。

