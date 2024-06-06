梨山大停電！台電：落石壓壞導線　56戶受影響搶修中

▲梨山落石壓壞台電路線。（圖／台電提供）

記者廖婕妤／台北報導

梨山大停電！台電指出，今日(6/6)上午11:10分本處接獲梨山地區有停電通報，梨山服務所立即派員前往查修，巡查確認於台八線61公里處因落石崩塌致導線斷落，經現場事故點隔離後送電，目前仍有停電戶56戶，搶修人員目前仍在現場處理中，造成用電不便台電深感抱歉。

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▲梨山落石壓壞台電路線。（圖／台電提供）

台電進一步說明，因現場路況不佳、仍有零星落石，搶修進度將依現場情況逐步進展，還請民眾多多體諒。