德翔訂造1.4萬箱與7千箱船各兩艘　第4艘7千箱船昨日命名典禮

▲前排左起中國船舶工業貿易有限公司吳愛軍副總經理、德翔海運陳德勝董事長、上海外高橋造船有限公司張啟鵬副總經理在1.4萬箱貨櫃船簽約典禮上。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運投資建造首批公司成立以來最大型萬箱級貨櫃船，昨(6)日與上海外高橋造船廠正式簽訂兩艘1.4萬箱(20呎櫃)新巴拿馬型(Neo Panamax)貨櫃船，並追加兩艘7千箱貨櫃船建造合約。另公司原訂造的6艘7千箱貨櫃船中的第4艘「德翔杜拜」輪，同日舉行命名典禮，由德翔海運董事莊壯麗擔任命名人，交船後將加入遠東-中東航線，進行船隊汰小換大。

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▲前排左起上海外高橋造船有限公司陳剛總經理、命名人德翔海運莊壯麗董事、德翔海運陳德勝董事長。（圖／德翔提供）

德翔新訂造的1.4萬箱貨櫃船計劃於2027年交付，7千箱新船將於2026及2027年交付, 這四艘新船都將採用新的環保技術，包括節能型船體設計和先進的排放控制系統，以符合國際海事組織(IMO)對減少碳排放的要求，也讓德翔海運在全球市場供應鏈做好更長期的戰略布局與船隊再次升級的準備。四艘新船合約總造價超過新台幣150億元。

另德翔海運稍早向上海外高橋造船廠訂製的6艘7千箱貨櫃船中的第4艘「德翔杜拜」輪，昨日舉行命名典禮，預計之後會投入中東航線營運。德翔到今年年底自有船將達41艘，自有船比例將超過九成，大幅降低營運成本。

▲左起德翔海運黃仁傑資深副總、顗泰吳曙帆夫婦與小孩、吳榮貴董事、命名人德翔海運莊壯麗董事、德翔海運陳德勝董事長、德翔海運陳劭翔副總、張山輝董事方婦、周航敏董事。（圖／德翔提供）

本次新船命名典禮邀請到德翔海運董事莊壯麗擔任「德翔杜拜」命名人，亦有上海外高橋造船總經理陳剛等100多位嘉賓共襄盛舉，一同為「德翔杜拜」輪獻上順風滿載的祝福。

德翔海運原本向上海外高橋船廠訂造的6艘7千箱貨櫃輪都是2024年交船。昨命名的「德翔杜拜」輪是第四艘，該型船是由中國船舶集團-上海船舶研究設計院(SDARI)設計的新一代中型集裝箱船，船隻配備開式脫硫塔，是一型技術經濟性高、環境友好型的綠色集裝箱船舶。秉承環境友好設計理念，致力於碳減排和減少空氣污染物排放。

▲德翔海運與全體嘉賓大合照。（圖／德翔提供）

7千箱這一級別貨櫃船，憑藉其極佳的適航靈便性，對比傳統支線箱船具有更優秀的油耗性能以及更高的裝箱量。德翔海運日前已經將這型船舶投入於遠東-印度之間的航線營運，換下原5000箱的貨櫃船，進行汰小換大，也準備以此型7千箱船型繼續擴大遠東-中東航線的投入，這批新船將為德翔海運提升市場競爭力發揮重要作用，也為客戶帶來更具優勢的服務。

德翔海運目前經營航線達48條，營運船隊共有42艘，自有船舶艘數達35艘。今年6艘7千箱新船都交付後，自有船舶艘數將達41艘，其中自有船配備脫硫塔的船舶比例，截至今年底前預計可達76%，換算成艙位數佔比可達86%。德翔海運表示，秉持Sailing along your needs理念，未來仍將持續為公司的客戶帶來更具優勢的服務與精緻的體驗。