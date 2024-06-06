通膨再升溫　5月CPI年增2.24％

▲5月CPI年增2.24％。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

行政院主計總處今（6）日公布5月CPI較上月漲0.22％，較上年同月漲2.24％，主要是受到外食費、掛號費及電價上漲等因素影響所致；今年前5月平均CPI漲2.24％。另17項重要民生物資4月平均年增0.22％。

主計總處說明，5月CPI較上年同月漲2.24％，主要是因為蔬果價格受天候不穩影響上漲，外食費及房租續呈上漲趨勢，加上部分醫療院所調升掛號費，及4月起電價調漲，以及跨境旅遊需求仍殷，支撐娛樂服務費用價格所致；不過，蛋類因需求降低及上年缺蛋期間比較基數較高而下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果漲1.86％，再剔除能源後核心CPI漲1.84％。

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主計總處指出，觀察7大類中變動影響較大者，醫療保健類漲3.45％最大，主因部分醫療院所調漲掛號費，及去年7月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，醫療費用上漲 5.66％；食物類漲3.43％，主因蔬菜及水果受天候不穩影響，價格分別漲11.75％及8.66％，加以食用油、調理食品、外食費亦各漲5.17％、3.32％、2.79％，惟蛋類因需求降低及上年缺蛋期間之高基數，價格下跌12.54％，抵銷部分漲幅。

此外，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，5月平均年增0.22％；其中，雞蛋年減14.89％、鮮奶年減1.3％、衛生紙面紙及紙巾年減1.1％；衣服清潔劑年增5.39％。