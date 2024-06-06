AI應用超夯！拉貨動能優於預期　國巨5月營收「再創單月新高」

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）6日公布2024年5月自結狀況，合併淨營收107.12億元，月增0.1%，年增18.9%，創單月歷史新高；累計今年前5個月自結合併淨營收為499.2億元，較去年同期增加13.2%。

國巨表示，5月合併營收較4月增加，再創單月營收歷史新高紀錄，主要是AI相關應用的客戶拉貨動能優於預期、整體需求穩健所致。

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面對大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，國巨指出，客戶端的庫存正持續趨向健康水位，將密切關注市場供需動態，並調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。

觀察AI市況及應用拉貨情形，國巨董事長陳泰銘日前表示，檯面上股價漲3倍、4倍的主流AI業者「都是我們的客戶」，這些客戶拉貨非常強勁，就國巨而言，國巨不只要提供被動元件，更要提供標準型產品、利基型產品等整體AI解決方案。

「未來AI應用無所不在，影響著人們的所有生活。」陳泰銘形容AI是革命，不是短期的拉貨效應，而是在長期之下擴展到各行各業，就目前來說，國巨AI應用領域滲透度高，同時也正持續切入其他零組件方案，期盼成為完整零組件的供應商，提供更多的產品給全球客戶。