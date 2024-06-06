2024年亞洲會展產業論壇　會展趨勢、創新焦點一次看

▲2024年亞洲會展產業論壇於台北1919藝文中心精彩登場，吸引250人參加。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署委託外貿協會辦理的年度會展大活動-「亞洲會展產業論壇(Asian MICE Forum, AMF)」日昨在台北1919藝文中心盛大登場。以「共創會展新時代」為主題，探討國內外會展產業最新趨勢、會展科技應用、永續會展推動及活動創意策略規劃等熱門話題，計吸引250位與會者。

論壇上午場由國際權威會展組織代表揭開序幕，分別是國際會議協會(ICCA)中東區主任Anju Gomes分享會議產業發展趨勢，提到辦理會議須彰顯獨特的目的地價值、強化協會與目的地之間的合作伙伴關係，而隨著Z世代的興起，會議活動也應該彌合代溝。

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其次，國際專業會議公司協會(IAPCO)前任主席Ori Lahav則主講如何利用科技增強實體活動的辦理效率，他表示現在會議的核心在於與會者希望參與度更高，透過科技可以建立與會者之間有意義的聯繫，主辦單位也不再只是辦理活動，而是轉變為創造體驗的會議設計師；接續是國際展覽與活動協會(IAEE)候任主席Chuck Grouzard分享美國知名展覽公司GES的永續作為，該公司透過APP導入電子商務，每年成功減紙超過20萬張，展場使用的隔板及視覺製作物，皆是100%已使用過且被回收的材料，另採用區域營運方式來降低長途運輸，以減少交通碳排放。

由國內會展專家接力登場的論壇下午場，從硬體的場館營運到活動辦理的創意軟實力，各路專家無私解密隱藏版撇步，如營運全台最大會展場館的南港展覽館羅明植主任，就以如何透過「安全、健康、科技、低碳」的理念及作為來推動硬體的永續，取得國內首份場館永續報告書。

另外，在「國際會議創意策略揭秘」及「活動設計創意」兩場座談中，專家們提到辦理創意活動要在前中後期加入不同策略，才能強化參與者體驗，進而達到打破框架的目的，因此必須要以終為始，找出活動的核心價值，再擬定相關的創意策略。

另一方面，科技讓人們在虛實間穿梭，善用科技結合創意將能打造出新的溝通場景。而本次論壇的壓軸場則由台南市政府文化局謝仕淵局長分享，如何藉由串連城市發展、慶典活動、民間響應等系列推廣作法，鋪陳出台南400年的主題。

本屆AMF透過國內外會展相關領域專家的大方分享與交流，讓所有與會者收穫與全球同步的最新資訊，對提升我國會展產業實力助益匪淺。