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端午3天連假！　這天出勤「薪水拿最多」

▲端午節薪資算法。（圖／勞動部）

▲端午節薪資算法。（圖／勞動部）

記者廖婕妤／台北報導

端午連假即將到來，有人規劃出遊放鬆、有人在家等午時立蛋，但也有勞工朋友持續堅守崗位，勞動部提醒，端午節（6／10）為國定假日，依勞基法規定，雇主應給予勞工休假，當日工資照給；雇主若徵得勞工同意在端午節當天出勤，工資應依法加倍發給；至於端午節如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假。

勞動部說明，今年端午節為星期一，勞雇雙方如約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，將形成3天連假。假設月薪3.6萬元、推算每小時薪資為150元，出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下。

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6／8休息日
雇主使勞工於當日出勤工作時，應依勞基法第24條第2項規定給付加班費，因此為150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1900元。

6／9例假
非因天災、事變或突發事件，不得請勞工出勤；雇主如因天災、事變或突發事件，依勞基法第40條規定，使勞工於例假出勤工作者，工資應加倍發給，並應於事後補假休息，因此為150元×8小時＝1200元。

6／10國定假日
雇主如徵得勞工同意於端午節出勤，工資應加倍發給；出勤8小時以內者，雇主除了原本的工資之外，再加給1倍工資，因此為150元×8小時＝1200元；超過8小時部分，應依勞基法第24條第1項第1、2款規定給付加班費。

勞動部強調，端午節連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，以維護權益。

關鍵字： 端午節連假粽子

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