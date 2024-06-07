妹子拿50萬「買輝達還是台積電」　內行曝2大狀況：扛得住嗎

▲輝達市值一度達到3.01兆美元，今年累積已上漲145%。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

輝達（NVIDIA）總市值首度超越蘋果，成了全球市值第二公司！有女網友看著AI正火熱，想拿出50萬買輝達或是台積電，「可能有人會覺得各50%，但自己還是想要投資一個就好」，於是求問大神給建議。文章曝光後，多數人趨向保守派，指稱有2情況「扛得住嗎？」

一名女網友在Dcard表示，身上有一筆信貸，最近家人給了一筆小錢，她打算拿出50萬長期投入股票，看著AI熱潮大爆發，「考慮買輝達或台積電！」事實上，原PO有買了輝達，「已有奈米小資6股，想說之後要拆股了」，不知是否有大幅上漲空間，「正想說50萬要尬下去，又創新高的樣子。」

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原PO還說，台積電也是手邊只有零股，但看到台積電要買回庫藏股的消息，也讓她非常猶豫，「可能有人會覺得各50%，但自己還是想要投資一個就好」，因此求問大神給建議。

文章曝光後，網友給予不同看法，「問這種問題我建議你把信貸還掉」、「有AI信仰就NVDA、2330；要安心穩健長期投資100元以下的006208是天上掉下來的禮物」、「要長期投資，就先投ETF至少風險性沒那麼大，不過你買的ETF要注意1.流動性 2. AUM 3.成交量 4.管理費。個股現在隨時回調風險，可能性蠻大的，這幾個月日股、美股、巴西股、加股、澳股、歐股、 台股都有創新高，還是小心點」、「問這問題還是乖乖買ETF就好，不要亂投資」。

不少人看著美股正處牛市，認為投資更要謹慎，「這兩檔都在風口浪尖，已經漲好大一大段，當然未來還是看好，風險就自己評估自己決定吧」、「NVIDIA的股價是US$1244，跟昨天股價相比漲了5%多，你可以評估一下風險，雖然最近漲幅有點太大了」、「我哥NVDA從100多就建倉抱到現在，破500後就沒再加了，短期漲幅其實有點太多，要買也不要全部Allin」、「1.回測輝達回檔修正都是幾近腰斬；2.今年剛好因為疫情加速了週期循環，變成了復甦年，你才看到少數科技股這樣表現，如果是正常應該會經歷成熟→飽和→衰退→落底，這起碼修正1～2年。這兩種情況你扛得住嗎」。

▼輝達執行長黃仁勳表示，要擴大持續在台投資。（圖／記者林敬旻攝）

