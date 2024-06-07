晶片大廠正瞄準台灣「設點、搶人才」　緯穎董座洪麗寗吐心聲

▲緯穎董事長洪麗寗。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工大廠緯創（3231）旗下緯穎（6669）位於台北市內湖區的新總部大樓，預計2027年完工。緯穎董事長洪麗寗7日受訪時表示，事實上兩家公司除了找合適的空間之外，還要找「有電的地方」，而未來如果輝達（NVIDIA）、超微（AMD）來台設廠開發半導體，整個產業都會連帶很大的虹吸效應，「這是一則以喜，一則以憂。」

緯穎新總部大樓主要就是要增加空間最大的利用，以及電力使用效益。就現有規劃，洪麗寗表示，一部分比較「重電」的實驗室移到南科園區，尤其人與空間不夠，需要做一點彈性的運用，包括調整員工在家上班、節省辦公空間，生意需要就會機動調整。

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至於海外產能部分，洪麗寗說，馬來西亞新廠二期工程預計今年下半年完工投用，是否增設第三廠則看狀況，墨西哥華勒斯廠房已經開始營運並貢獻營收。

「我們探討最多的就是，生意來的時候，全世界的電都滿了，非常緊張，我想，電力是我們很努力追尋的。」洪麗寗表示，這個地方是否有資源來支持生意，都是每一間公司的考量，同時也是努力尋找的關鍵，如何把電力做得更省、測試做到最好最快，「一切都要如質、如期，然後才能如夢。」

除了找地、也要找電，就是各大科技廠看重的發展條件，緯創集團較早踏入AI領域，也提早「準備電」。洪麗寗表示，營運基地所需的資源都會盡力調配，如果再不行，就往馬來西亞前進，研發在亞洲，製造業的特色就是散在世界各地。

緯創總經理林建勳表示，台灣整體人才在AI及運算技術是全世界一流，並被全世界認可，未來將有愈來愈多公司都想要來台灣設廠，因此他認為，要先把辦公室蓋好，把實驗室打造好，以免R&D研究人才被其他公司搶走，「人才是最大的資本，我們一直在幫員工找到很好的地方。」