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端午節超驚喜「突入帳4萬900元」爽翻他！全場羨煞：我只有肉粽

▲▼ 。（圖／翻攝存錢公社）

▲4萬900元一早入帳。（圖／翻攝存錢公社）

網搜小組／劉維榛報導

明天就是端午3天連假，許多公司已發放端午禮金，而一名網友曬出一筆「4萬900元的入帳明細」，就是公司發的端午獎金沒錯，而他隨即買了2張ETF，「一個月又多400元利息！」文章引來網友拋問「端午發一個月獎金嗎」，而原PO透露是半個月，「數字而已，要活用才讓人羨慕！」

一名網友在臉書《存錢公社》表示，每年最喜歡的就是端午節，因為清晨4點多就入帳一筆4萬900元獎金，讓他一早醒來被錢砸醒，「偷藏私房錢都不會被發現！」

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不僅如此，原PO有效率在今天加碼2張ETF00929（復華台灣科技優息），並看好未來漲幅與配息，「一個月又多400元利息！」

底下網友熱議，「端午只有500元公司禮券」、「我有公司發的肉粽一顆，算有誠意，今年粽子不便宜」、「我們公司端午也沒有禮金，一個月4萬，自己晚上假日兼職搬家，一個月最少6萬，最多到14萬9700元」、「現在股價太高，不適合，真的要等」、「不覺得股價太高嗎」。

還有網友驚呼，「本薪8萬多，不錯哦」、「這應該是科技業，薪水8萬就一般工程師，保障年薪14個月，分紅會在三節比例分發」、「端午發一個月獎金嗎」。有人則回，「一般是半個月居多」，而原PO也說明「數字而已，要活用才讓人羨慕！」

關鍵字： 端午節連假禮金薪水獎金入帳肉粽ETF00929

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