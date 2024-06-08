「黃仁勳旋風」推升科技股熱度！台股強彈684點　下周蘋果WWDC接棒

▲輝達執行長黃仁勳來台造成旋風，大幅推升近期科技股的投資熱度。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

歷經6月6日再創高點的激情之後，台股7日小幅下跌44.32點，跌幅0.2%，指數收在21,858.38點，無損於本週台股多頭趨勢，在晶圓龍頭大廠創高帶動下，加權指數全週強彈684.16點，周線漲幅達3.23%，日均量4,502.08億元。

法人指出，雖然指數大漲，但本週的三大法人僅有投信加碼台股，單週買超255.04億元，自營商與外資連袂站在賣方，外資減持244.69億元，自營商調節263.24億元，三大法人合計賣超252.88億元。

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PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，加上台北國際電腦展（COMPUTEX），大幅推升近期科技股的投資熱度，台股在本波多頭中受惠於「質」的提升，包括伺服器、零組件等都是台廠供應鏈擔當要角，因此台股漲勢在全球主要股市中名列前茅，不少AI相關族群股價更是一飛沖天。

▲COMPUTEX吸引160國超過8.5萬名海內外專業人士到場參觀。（圖／台北市電腦公會提供）

尹乃芸指出，蘋果WWDC開發者大會即將登場，之前蘋果被外界認為在AI應用明顯落後，因此市場期待發表會上能看到更多相關軟體與AI的應用。

根據外媒與券商分析，蘋果發表會將專注於iOS 18系統與AI功能，包括照片修圖、智慧回信、Siri與Safari AI化等，以及雲端、資料中心元素和應用程式的提升，有望帶動蘋果換機潮並重新吸引市場資金目光。

尹乃芸分析，從企業動能的角度來看，持續獲利成長領先族群以AI為首，因而讓AI與非AI族群在資本市場與財務表現的差異化持續擴大，但因為短線相關股價漲幅已大且類股快速輪動，預料接下來市場將開始檢視相關數據變化，建議謹慎布局，惟長線多頭格局不變。

在選股上，尹乃芸建議，因應周期循環宜增加成長型類股比重，但因為目前各產業的復甦為選擇性，並非全面復甦的開展，成長趨勢不變的散熱及伺服器可持續關注，同時可聚焦營運相對位於谷底的個股，以及科技股中的半導體設備支出、測試介面及先進封裝相關。

尹乃芸也說，可擇機建立AI復甦及完成去庫存、重啟備庫及新訂單的服飾、製鞋、E-bike等相關個股。