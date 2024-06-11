台航股利1.6元　今年4艘新船添業績、計畫出售3艘舊船

▲台航股東會上左起獨立董事李新民、王金山、董事長劉文慶，總經理仇忠林。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台航(2617)今(11)日召開股東會，通過配發現金股利1.6元。公司董事長劉文慶指出，今年散裝船運市場比去年好，公司年內有4艘新船交船，可增添業績；由於今年現成船市場價格在新高水位，公司汰售舊船計畫擬自1艘增為3艘。另公司持有的陽明海運(2609)股票約3.7萬張，明年現金股利值得期待。



劉文慶指出，海運研究機構克拉克森(Clarksons)預測2024年全球乾散貨海運量將較2023年成長2%，加上2024年整體船噸淨增加數(23.1佰萬載重噸)反而預估較2023年(29.8佰萬載重噸)減少，以及IMO環保法規、歐盟碳稅開徵造成船舶多以經濟航速行及紅海危機導致船舶周轉率降低等因素，今年海運市場不會比2023年差，將呈現穩健上揚的狀態。

台航現有船舶數為20艘，平均船齡約為6年，今年已交1艘新船，下半年有3艘新造船交付，屆時船舶數增為23艘，平均船齡降為約5.4年，船隊年輕化將是日後公司最大的競爭優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前現成船受新造船價格較高、市場運價淡季不淡等因素影響，造成買賣市場熱絡，船價維持在過去十年來的新高水位，目前除按原定汰舊換新計畫於第三季汰售1艘船齡17年船舶外，不排除再逢高汰售2艘舊船，將可享有售船利益。

劉文慶指出，目前散裝市場維持在不錯的運價，台航今年4艘新船加入營運再加上換約船舶，散裝船舶部分營收將會有顯著提升；另外今年是中油觀塘拖船合約第一個完整營運年度，再加上澎湖輪自2023年9月起取代台華輪營運後，整體載客率上升至6成左右，將可擺脫連年虧損窘境且小有獲利。就目前整體狀況看來，2024年經營狀況可以說樂觀看待。

台航目前持有陽明公司約3.7萬張股票，前2年每年皆獲配每股現金股利20元，對公司業外收益有很大的助益。反觀今年陽明公司每股現金股利雖大幅減少至2元，但由於今年紅海危機造成貨櫃運價飆漲，致使陽明公司今年1至4月合併營收飆升至587.45億元，較去年同期增加107.49億元，年增率22.4%，1~4月自結合併稅後純益約124.31億，每股純益約3.53元，法人預估今年有望賺進一個股本，陽明明年配發的現金股利值得期待。

台航今年第一季營收新台幣10.3億元，較去年增加0.92億元(成長9.8%)，營業毛利新台幣4.4億元，較去年增加1.3億元(成長43%)，本期稅後淨利約3.4億元，較去年同期增加1.9億元，年增138.24%，EPS0.81元。

台航去年營收新台幣39.9億元，營業毛利新台幣14.4億元，稅後淨利約16.6億元，EPS3.98元，為民國99年以來次高。