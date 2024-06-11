「停止升息」訊號來臨！全球股市2項支撐　美國大選行情年底顯現

▲全球市場正期盼美國聯準會（Fed）降息，專家認為，「停止升息」訊號來臨，可以多元資產布局。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國聯準會（Fed）褐皮書指出，儘管美國經濟近期仍在成長，但由於各項報告顯示不確定性升高且風險疑慮增加，經濟前景逐漸變得黯淡，還未看到通膨朝2%目標邁進之下，降息預期恐怕會持續延後，對此，投資專家表示，「停止升息」訊號來臨，反而可以多元資產布局。

美國近期幾項經濟數據不再強勢，包括第一季GDP下修、個人消費支出（PCE）持平，經濟動能開始出現鬆動，加上降息預期將持續延後。聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈表示，「利率不升不降」未必是壞事，歷史經驗顯示，聯準會停止升息後，全球股債資產往往有不錯表現，建議布局多元資產，參與全球市場投資機會。

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觀察全球股市表現，趙心盈認為目前市場存在兩項潛在支撐。第一，全球企業獲利成長改善，以全球主要市場每股盈餘成長預估來看，今年美國和新興市場預期有雙位數成長，歐洲、全球成熟市場與日本也有5%以上的每股盈餘成長預估。

第二，美國大選年，股市往往表現不俗。以1928年至2020年的標準普爾500指數（S&P 500）為例，無論在大選前一年、大選年、大選後一年，都能見到雙位數的平均年度表現。

不過趙心盈也提醒，市場波動度通常會在「接近大選時」攀升，待選舉過後，才可能見到年底行情顯現。

▲隨著通膨緩慢下滑，利率又在高檔之際，已經可看到實質利率轉正。（圖／路透）

在債市方面，趙心盈提到，目前債券最低殖利率大多來到5%以上與10年區間上緣，在債券殖利率通常在首次降息前6個月反應之下，從市場預估聯準會降息時間點可能落在9月或12月推算，現在是相對具有吸引力的進場時點，建議投資人把握債息與後續央行可望降息帶來的資本利得機會。

在區域方面，隨著通膨緩慢下滑，利率又在高檔之際，歐洲與美國已經看到實質利率轉正，前者的通膨趨緩幅度又更為顯著。因此，市場預期歐洲央行可望領先美國率先降息，且降息幅度更大，對歐洲股債市可能帶來正面效應，尤其歐股的評價目前仍低於10年平均，相對具有吸引力。

至於中國今年以來已反彈一波，後續是否仍有上漲潛力？趙心盈分析，過去中國股市在反彈20%後多半還能上漲2至3個月，短線上預期仍有表現空間，若投資人對中國存有疑慮但又不想錯殺，以布局全球股債的多元資產配置中國股市，會是不錯的選擇。

▲專家認為，採用廣納各類資產相對重押單一市場，是更能分散風險的投資方式。（圖／路透社）

自2023年7月，美國聯準會暫停升息至今，利率始終處於高檔，且不見可能的降息到來。但趙心盈表示，「利率不升不降」未必是壞事，統計過去4次聯準會停止升息後60/40股債組合平均報酬表現，停止升息後3個月、6個月、1年的報酬表現可達8.3%、7.6%與13.6%。

趙心盈進一步表示，目前整體市場機會與風險並存，包含利率風險、地緣政治風險等皆須留意，因此採用廣納各類資產相對重押單一市場，是更能分散風險的投資方式。

從過去15年的歷史經驗來看，全球股債資產組合的報酬表現與全球股市表現不相上下，但前者的波動度明顯低於後者；也就是說，從經風險調整後的報酬角度來看，全球股債資產組合的整體表現會優於全球股市。

對於擔心市場波動的投資人而言，可透過多元資產配置，採相對穩紮穩打的方式參與全球各類資產的投資機會。