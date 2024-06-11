陽明、萬海5月營收年增率同增逾4成　刷2022年12月以來新高

▲陽明與萬海5月營收都是創2022年12月以來新高。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)5月營收169.25億元，年增46.18%，月增13.26%，累計前5個月營收756.71億元，年增27.02%；萬海航運(2615)5月營收為114.54億元，年增40.14%、月增13.31%，累計營收491.79億元，年增17.48%。兩公司5月營收都是創2022年12月以來新高。

萬海指出，受益於運價及運量穩步回升，5月份營收較上月及去年同期呈現增長。展望下半年，船舶運力持續受中東地緣政治緊張、船舶繞行及港口擁堵導致周轉率下降、旺季需求提前等各項因素交互影響，預期公司營運穩健增長。

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陽明則指出，據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為9.8%，需求成長為3.0%；2025年供給成長為5.1%，需求成長為2.5%。

另根據SCFI(上海航運交易所綜合指數)，截至2024年5月31日之當週指數數據為3045點，較上月上漲57%。西北歐線運價為每箱(20呎櫃)3740美元，較上月上漲63%；地中海線運價為每箱4720美元，較上月上漲46%；美西線運價為每大箱(40呎櫃)6168美元，較上月上漲71%；美東線為每大箱7206美元，較上月上漲55%。

5月主要國家製造業PMI指數走勢分歧，中國及美國製造業落入緊縮區間，歐、亞持續復甦。然而，中國第一季GDP強勁增長和近期推動的經濟政策可望提振經濟成長，國際貨幣基金組織(IMF)上調中國今年的經濟增長率至5%。

貨量方面，4月份美國十大港口的貨櫃進口量較去年同期成長，是自2021年7月以來最強勁的表現，加上美國近期宣布新一輪對中加徵關稅推升短期需求增長。

航運市場方面，受到紅海危機持續、惡劣氣候、主要港口擁堵影響船期及航班準點率。根據Alphaliner統計，截至今年5月20日全球約有2.1%貨櫃船隊(約61.4萬箱)閒置，扣除塢修船舶數量，僅0.4%(約13萬箱)屬於純閒置狀態，上次出現如此低迷船舶閒置率已經是2022年2月；亞洲主要轉運港口新加坡，亦受紅海局勢影響，作業需求大幅提升導致船舶等泊時間約需3-4天，如市場需求持續暢旺，預期塞港狀況將延續。