瓦城、漢來美食5月營收寫同期新高　乾杯下半年要開7家店

▲瓦城。（圖／瓦城提供）



記者廖婕妤／台北報導

5月迎來母親節聚餐需求，帶動瓦城（2729）營收年增逾8％、漢來美食（1268）營收年增16％，皆寫下同期新高；也推升乾杯（1269）台灣事業營收維持成長態勢。

受惠於5月母親節檔期及旗下品牌聯合推出母親節專屬套餐及限定活動，瓦城5月營收為5.08億元，年增8.81％，寫同期新高；累計今年前5月合併營收為24.96億元，年增4.53%，同創歷年同期最佳。

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瓦城5月底推出全新品牌「SHANN SHANN（香香）」，首店瞄準台北一級商圈信義區，進駐新光三越信義A9，主打新台灣料理；6月中時時香將進駐台中三井Outlet，搶攻觀光客及中部在地客群；7月預計再添2間新店，包括瓦城於愛國東路開設新門店、時時香將進駐汐止遠雄。

瓦城指出，6月搶攻端午商機，推出歷年熱賣的「端午專屬禮盒」於線上線下販售，今年也同步於5大品牌餐廳開放顧客現場點用4款端午粽；此外，集團持續深耕會員經營，於6月起推出多元活動；未來也將持續運用精準策略展店，針對不同性質商圈推出店型及品牌，可望推動下半年營運穩健成長。

▲漢來海港。（圖／漢來美食提供）



受惠於南北據點均有效發揮能量，漢來美食5月營收為4.44億元，月增15％、年增16％，寫同期新高；累計今年前5月合併營收為25.1億元，年增23％，刷歷史新高。

漢來美食表示，受惠母親節推升5月營收，旗下各店表現優異；6月迎來端午節及婚宴需求，業績表現可期，宴會廳部分，南北均呈現成長趨勢，婚宴訂席需求明顯增加，台北漢來宴會廳預估整體營收，達成率110%，其中以6月初COMPUTEX展期的會議及訂席表現亮眼，預期月底營收可再創佳績，同期間也已有業者搶訂年底尾牙及明年春酒場地，呈現一廳難求。

乾杯5月營收為3.75億元，年減3.98％；累計今年前5月合併營收為18.7億元，年減5.8％。乾杯表示，受惠母親節帶動聚餐需求，以及外販業績提升5成加持下，台灣事業營收維持成長態勢；中國事業在節慶帶動下較為回溫，收斂衰退幅度。

乾杯指出，今年在外販事業發展推動更顯積極，前5月業績平均年增達5成，6月擴大業務，預期肉品加工業績提升5成；此外，今年下半年將持續展店，預計將在台灣開出6家、英國開出首間分店，中國持續汰弱留強，縮小營業規模調整。

展望後市，6月迎端午連假，民眾出遊潮、商場人潮湧現，餐飲事業來客表現十分暢旺，加上畢業季、謝師宴旺季帶動團體用餐需求增溫，以及集團25週年感謝祭慶第3彈活動也於當月登場，特別打造旗下餐廳模型積木吸客，有望帶動業績成長。