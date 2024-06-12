新興股東會通過配息0.75元　董座看紅海危機推升營運表現

▲新興航運113年股東會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

新興（2605）今（12）日召開股東會，會中通過配息每股0.75元，董事長許積皋表示，今年散裝市場仍面臨諸多挑戰，但預期市場將緩步復甦，紅海危機造成船舶供需失衡，可望進一步推升全年營運表現。

談到船舶營運老化問題，許積皋表示，新興持續汰換船隻，從二手市場購買5-10年的船，目前新船價格維持高檔，訂購新船對公司長期來看較危險，預估會以「淘汰1艘、增加1艘」的腳步，維持現有船隊規模。

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許積皋指出，近期油輪受到供需失衡影響，紅海危機發生後，船舶繞行拉長距離，對今年展望樂觀；鋁礬土貿易量需求增加，可望帶動海岬型船舶需求，且路程拉遠使船舶需求時間拉長，預計將持續牽動運價走勢。

針對未來展望，許積皋指出，預期市場將會緩慢調整與復甦，對於散裝海運市場產生正面影響；不過，當前散裝船舶新造船訂單量偏低，處於歷史低點，全球船舶供需失衡，加上環保減碳新規實施後，未達碳強度指標標準的船舶，必須降低航速節省燃料，造成船舶週轉天數拉長，淘汰報廢造成運力缺口難補足，全球散裝航運供給仍緊張，可望推升營運表現。

新興去年度船隊共計15艘船舶，分別為3艘30萬噸級巨型油輪（VLCC）及12艘散裝船，其中，散裝船包括1艘超大型鐵礦砂專用船、7艘海岬型、4艘卡姆薩型。