起薪4.5萬元！4大國營事業開缺826名　6／19起報名

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

鐵飯碗又來了！經濟部為加速所屬國營事業人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，將於2024年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，以招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定826名，訂於10／13初試，起薪上看4.5萬元。

經濟部說明，甄試簡章於今（12）日上網公告，招考名額暫定826名，用人事業包括台糖、台電、台灣中油及台水等4家國營事業，報名日期為6月19日至7月2日，一律採網路報名，初（筆）試日期為10月13日，於臺北、臺中、高雄及花蓮4地舉行。

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經濟部指出，目前各公司起薪約每月4.2萬元至4.5萬元間；如工作表現優異考核成績優良者，預估進用後第5年，每月支薪最高上看6.2萬元，依各所分發之公司規定辦理，如有調整，依調整後薪給標準辦理。

經濟部表示，本次甄試共計招考23個類別，包括企管129人、人資9人、財會31人、資訊38人、圖書資訊4人、統計資訊3人、政風4人、法務5人、地政19人、土地開發4人、土木67人、建築11人、機械102人、電機244人、儀電56人、環工15人、職業安全衛生15人、畜牧獸醫3人、農業8人、化學10人、化工製程39人、地質7人、地球物理3人，合計共826人。

各類別詳細應考資格、考試科目及其他事項請參閱甄試簡章，為響應環保、節能減碳，不另販售紙本簡章，請有意報考者自行上網查閱。