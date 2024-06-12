港務公司助航港業數位創新　113年單案獎勵金提高至800萬

▲113年航港產業數位轉型獎勵方案。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司今(12)日表示，113年度「航港產業數位轉型獎勵方案」已公告實施並受理申請，申請時間截至113年12月31日，獎勵金總額為新台幣4000萬元，本次獎勵方案擴大補助金額，獲補助提案單案獎勵金提高至800萬元，歡迎台灣國際(內)商港營運範圍內從事客貨運輸、裝卸作業、儲運服務等領域之航港業者申請，注入創新思維提出智慧化應用解決方案，驅動台灣航港產業邁向數位轉型發展。

近年AI技術結合物聯網的蓬勃發展趨勢，為推動智慧港口創新應用奠定良好基石，港務公司提出「台灣港群Trans-SMART 2.0＋升級計畫」為港口傳統作業模式打造嶄新數位服務，並以「以物聯網應用結合大數據分析，打造安全、效率、品質與永續兼具的智慧港口」為願景目標，規劃我國港口智慧化發展藍圖。

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港務公司表示，秉持航港產業生態圈共好的理念，自110年開始推動港口創新應用獎勵方案，以實質獎勵補助來協助航港業者導入數位化創新服務，112年共計有12案提出數位轉型獎勵申請，提案通過率100%，總計輔助業者導入數位化應用方案金額達3.4億元，包含櫃場儲位智慧化管理、領櫃提單無紙化應用、櫃場作業車機自動化、收櫃作業AI自動化、海運快遞通關管理系統以及客運票務管理系統建置等應用領域，透過產業間跨域合作，除提升港口作業安全外，並加速港口永續轉型。

港務公司113年持續辦理數位轉型獎勵方案，並將個別申請案件之獎勵上限由原本的500萬提高至800萬，除鼓勵航港業者就台灣國際商港的「作業安全」、「營運效率」、「服務品質」、「永續發展」等面向導入智慧化創新應用提案，也鼓勵資通訊業者投入量能對接航港產業數位化發展需求，加速我國港口數位化應用以及提升整體航港作業服務效率。

113年度「航港產業數位轉型獎勵方案」歡迎航港產業踴躍提案，可至該公司「行銷獎勵方案申請平台」(https://incentives.twport.com.tw/)申請，更多資訊詳情可至台灣港務公司官網(https://www.twport.com.tw/chinese/)之首頁公告區查詢或來電業務聯繫窗口諮詢(陳小姐 電話:07-521-9000#3154 / Email: T03823@twport.com.tw)。