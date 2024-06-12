強勢市場出爐！美印日「三強鼎立」　專家：優先聚焦成長列車

▲美股產業往往具有領導地位，其中科技與通訊、消費、醫療等四大領域，有不少企業更是全球的領頭羊。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

保德信表示，根據資料統計，今年第三季全球主要指數漲幅相對其他季度保守，但仍有不少市場繳出不俗的表現，若排除拉丁美洲的阿根廷與巴西，其他如美股、印度、日本在第三季仍可維持1.7%至4.8%的季度表現，顯示出如果想搭上今年下半年的股市成長列車，可優先聚焦這些成長型市場。

保德信PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，統計顯示，歷年第三季美股表現依舊強勢，在漲勢超前的12個市場中，美股指數就占5個市場，其中，費城半導體指數平均漲幅4.81%居冠，那斯達克指數漲幅3.12%居次；另外，羅素1000、標普500（S&P 500）、道瓊指數漲幅自1.7%至1.9%也相當亮眼，如今又有AI題材的加持，看好美股今年下半年仍可保持多頭態勢。

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彭子芸進一步指出，統計超過70年的資料發現，S&P 500指數若在每年1至5月累積漲幅超過10%，則下半年持續上漲機率逾9成以上，且平均報酬可達11.6%，而今年S&P 500截至5月底的報酬達到10.64%，就歷史經驗下半年續揚的機率大增。

以美股為例，彭子芸說，美股產業在全球往往具有領導地位，統計全球前100大企業市值占比，北美企業占比高達71.4%，其中科技與通訊、消費、醫療等四大領域，有不少企業更是全球的領頭羊，包括AI、雲端運算、社群媒體及數位支付等，目前已晉升為主流市場；另外，醫療產業在創新與高齡化需求推升下，在美股投資領域中表現也相當亮眼。

就產業面來說，彭子芸認為，美股目前仍以與AI高度關聯的資訊科技、非核心消費、通訊服務展望最為看升，在生成AI需求效應持續擴大的基礎下，半導體發展為AI效能發揮的主要基石，快速擴張的需求量不僅使高端GPU處理器出現供不應求，也同時帶動AI相關基礎建設如資料中心的用量。

她表示，眼見生成式AI的運用範圍持續外溢，將強化相關產業鏈的需求熱度，同時挹注企業獲利與股價走勢。