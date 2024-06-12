KKBOX母公司掛牌破局控被刁難　統一證發重訊澄清：未達上市標準

▲科科科技董事長暨執行長王献堂 。（圖／記者蕭文康攝）



記者陳瑩欣、鄒鎮宇／綜合報導

KKBOX母公司科科科技(6950)本預定6月19日上市，卻於11日舉行記者會指控主辦券商統一證券刁難，導致上市流程終止。對此，統一證12日晚間發重訊指出，公司承銷作業合法辦理，並非故意刁難不送件。另外，統一證向投資人發出通知訊息，表示這次公開申購的申購價款及中籤通知郵寄工本費均不加計利息予以退回，預計6月13日辦理未完成訂價退款作業。

統一證12日發聲明強調，本公司詢價圈購作業均依照相關法令及內控作業流程辦理，本案科科科技之合格圈購單累計數量未達應提交詢價圈購1萬3837張之承銷總數量，依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第二十八條規定，無法進行承銷價格訂價作業，並非報導內容所指已達上市標準，亦非本公司多所刁難、不願送件。

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金管會證期局指出，上市案在金管會是備查，通常上市案通過6個月掛牌，若有延長可能無法上市，證期局需要確認上市程序是否合理，也會請證交易所確認。

科科科技為配合初次上市前辦理現金增資發行新股，採取詢價圈購與公開申購同步公開承銷作業，承銷總數為1萬8500張，其中公開申購張數暫訂1845張，今天起至6月11日進行上市前詢價圈購作業，詢價圈購暫訂價格區間為85元至88元，表定6月13日抽籤、19日掛牌。