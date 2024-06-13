黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板　股價漲1倍

▲黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

在「黃仁勳概念股」中，名列其中的慧友（5484）原先僅25.8元，如今在黃仁勳演講後化身「最強妖股」，每一個營業日皆跳空強鎖漲停，6月13日的K線圖猶如階梯式連續跳上8根停板，價格來到55元，上漲1.13倍。

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳6月2日演講時秀出逾40家台廠合作夥伴AI地圖背板，被市場稱為「黃仁勳概念股」。就在他離台後，概念股已經稍作停歇，卻仍見慧友連續跳空漲停，從原先5月31日收盤價25.8元，如今持續亮燈漲停，一開盤即已經跳到55元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

慧友已是「注意股」，且6月12日起至6月25日共10個營業日列為「處置股」，也就是俗稱「關緊閉」，處置包括以人工管制撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次。

依證交所要求公布營運資訊，慧友自結4月營收近5,000萬元，年增60%；淨利約1,800萬元，年增240%，每股淨利（EPS）0.26元；累計今年前4個月營收1.31億元，年增3.59%。

慧友今年第一季營運，營收8,200萬元，年減15%；淨損1,400萬元，年減219%，EPS每股虧損0.21元。

慧友主要業務為工業電腦、影像分析，所屬產業為光電業，聚焦智慧交通解決方案，至2023年已經連虧7年，目前見到營運從虧損逐步轉盈的跡象，營運維持審慎態度。

展望未來營運，慧友表示，旗下智聯電腦、車載應用，部分產品使用採用輝達晶片，並發展AI邊緣運算的影像處理功能，在7項產品中，AI邊緣運算產品占整體營收比重達3成，看好AI需求未來愈來愈強，將能提高營運規模。

另觀察黃仁勳概念股的其他重要指標，台積電（2330）早盤以923元開出，一度衝達935元，漲幅2.9%；鴻海（2317）也呈現上漲，以191元開出，一度上漲4%、最高飆至195元，皆受市場矚目。