先探／買對股　爽賺填權息行情

上市櫃五、六月份股東會陸續召開後，除息大戲接著到來，搶搭除權息行情特快車，有哪些產業值得留意？

文／周佳蓉

每年五、六月是股東會旺季，接著七月一路至九月的除權息旺季，雖然許多公司近年來已漸漸調整配息頻率，每季配息或上下半年分開配息，使每次填權息缺口縮小、上市櫃公司填息更容易，股價波動降低下，也有利於內外資法人、存投族長期持有，六月後陸續隨著股東會召開後，通過或報告今年度將配發的股息，接著就是投資人引頸期盼的除息大戲熱烈登場。

填權息缺口縮小

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指標股如權王台積電十三日發出約九○八億元現金股利，至少有一一○萬股民熱烈參與，其他現金股利總額高達百億元之上的還有長榮二一四億元、台達電一六七億元、和泰車一一一億元、和碩一○七億元等，國巨、緯穎、正新、群光、聯強，也來到五○億元之上，本次也是台積電站上八○○元大關後的首次季配息，公司後續填息力道也格外備受市場關注。

六月除權息的上市櫃公司，若單純從現金股利來看，最高的是伺服器組裝大廠緯穎，配發每股四二元現金股利，較前一年度的五○元略為下滑，其他為寶雅二一元、國巨、和泰車皆配息二○元，電子股中另包括創意、京鼎、耕興、崇越、天鈺、瑞儀都超過十元以上；M31、譜瑞ＫＹ、敦陽科、致茂、日月光投控、朋程等公司則在五～八元之間。

十三日為台積電除息日，每股分配三．五元，而五月召開的臨時董事會更進一步釋出好消息，宣布提高首季獲利的配息金額至每股四元，股利發放率升至四五．九八％，較第四季的三八％再增加，普通股與ＡＤＲ除息交易日皆訂在九月，除息頻率增加、加碼額度擴大之下，除息缺口不大加上中長線營運穩健，其晶圓代工強勢地位更讓內外資法人多看好其強勢填息力道。

不少公司加發股票股利

今年除了現金股利之外不乏可看到不少公司加發股票股利，電子股代表如國巨、M31、洋基工程；還有重電設備的華城、亞力受惠台電強韌電網、美國基礎建設帶動公司營運動能，今年也加入股利雙配的行列，專家分析，配發股票股利的公司，多為因應資本強化要求，或股本不大但營運為高成長期，後續的獲利能否跟上股本膨脹的速度是觀察重點。（全文未完）

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