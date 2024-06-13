蜜月慘「蛋」　大武山掛牌日臉綠

▲大武山今日掛牌上市。（圖／大武山提供）

記者廖婕妤／台北報導

單一蛋雞飼養廠大武山（6952）今（13）日掛牌上市，不過蜜月行情失靈，盤中一度跌逾13％至49.5元，終場收53.1元，下跌4元或7％。針對近期蛋價下跌，營運長魏毓恆指出，還是會有一些浮動價格客戶的影響，不過因為大武山一半以上是合約價格，因此影響會比較小。

大武山產品以鮮蛋佔比近8成為最大宗，日產量達80萬顆以上，並在桃園、台南、屏東3地設有牧場及洗選場；也與日本最大蛋雞牧場TAMAGO＆COMPANY合作，在彰化建設大型雞蛋洗選加工廠，每日洗選蛋量可達100萬顆以上，滿產時可達到10％市占率，預計2025年前完工。

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魏毓恆表示，大武山牧場透過智能化管理系統的應用，實現了對雞舍環境的即時監控和調控，以及對產蛋過程的精密管理；這不僅提高產蛋率，也確保雞蛋的品質。同時，透過數據整合與分析，牧場管理者能夠及時發現生產過程中的潛在問題，進而迅速做出調整，減少損失，提高營運效率。

此外，透過排程生產和單一蛋源的方式，牧場還配有三位全職獸醫負責防疫、健康及預防醫學，嚴格把控生產品質與動物福利；智能化的飼養管理系統能夠精確地控管牧場環境，確保雞隻獲得最優質的生存條件。