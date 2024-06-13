長榮航名列上市櫃公司治理評鑑前5％　台灣唯一獲選航空公司

▲長榮航空名列上市櫃公司治理評鑑前5％。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

證交所及櫃買中心共同舉辦112年度第10屆「上市上櫃企業公司治理評鑑」今（13）舉辦頒獎典禮，長榮航（2618）於受評的952家上市公司中名列前5％，為台灣唯一獲選航空公司。

長榮航總經理孫嘉明表示，長榮航空深信優良完善的公司治理是企業永續經營的基石，持續致力於維護股東權益、提升董事會職能及資訊揭露之正確性與即時性等面向，確保永續發展策略之執行。

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為履行企業社會責任以達永續經營目標，長榮航空於董事會下設置「永續委員會」，負責審訂企業永續相關政策、策略、目標或管理方針，及審核企業永續年度工作計畫，並督導、追蹤其執行進度與成果，以實踐永續經營的理念。

因應極端氣候議題，長榮航空積極參與各項國際溫室氣體排放減量計畫，並以「飛行作業」與「地面作業」兩大主軸，規劃短、中、長期減碳目標，2023年主要施行8項飛航節油措施，總計節油效益達13,224噸，相當於41,787噸CO2e。另逐步增加使用永續航空燃油（SAF），期望提供更卓越的燃油效率及更低碳的運輸服務，朝「2050 年淨零碳排放」目標邁進。

長榮航空於112年參與標普全球企業永續評鑑，榮獲全球航空業第三名的佳績；更於113年公布之2024年永續年鑑中，榮獲「標普全球 ESG評分前5%」殊榮，展現長榮航空ESG指標績效領先全球航空業。此外，長榮航空參加由台灣永續能源研究基金會舉辦之「2023 年第六屆 GCSA 全球企業永續獎」及「2023年第十六屆TCSA 台灣企業永續獎」，共榮獲 GCSA《永續報告書獎-銀獎 Sustainability Reporting Award - Silver Class》等7大獎項，獲獎數量為歷年之最。

展望未來，航空產業的經營環境依然充滿機會與挑戰，長榮航空將以「安全永續、務實精進、服務創新、再造價值」的經營理念，致力保障飛航安全與卓越服務，因應國際市場變化，審慎調整經營策略，維護旅客、員工、股東與所有利害關係人之權益，實踐永續飛航。