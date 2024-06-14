張國煒豪語　「星宇10年內獲利率可跟那兩家比」

▲星宇股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今（14）日召開股東會，由董事長張國煒親自主持，其中，截至去年底，星宇累積虧損115.06億元，對此，張國煒看好公司未來獲利能力，指出「這應該會是最後一次虧損」，去年獲利1億元，看好今年獲利可以達到2位數的億，10年內獲利率應該可以跟華航、長榮航相比。

截至去年底，星宇實收資本額為208.87億元，累積虧損為115.06億元，累積虧損已達實收資本額二分之一，對此，張國煒表示，這些是疫情期間造成的虧損，且應該會是最後一次虧損。

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張國煒指出，今年狀況會大幅比去年好很多，Q1表現不錯，當然再怎麼樣都不能跟華航、長榮航比，一家成立20年、一家成立30年，加上現在沒有貨機，那2家營收都是從貨機來的，我們只能從客機，雖然還是沒辦法跟那2家比，但單看我們生產力非常好，今年預估可以達到2位數的億，都還在努力，每季都想辦法達到目標，如果今年沒有奇怪病毒跑出來、世界大戰爆發，應該可以達到今年要達到的目標，穩定朝著目標進行，我們對自己非常有信心，前幾年沒辦法領股利，以現在成長速度，這是可以期待的，會繼續努力。

張國煒提到，今年才是AI元年，未來商機非常大，貨機的貨一直持續，因此考慮很久才把資源投到貨機上，疫情之前貨機是賠錢貨，以前在長榮貨運一年賠20、30億元，但現在不一樣，產業轉變很大，現在比較可以確定貨機需求，也在想5架貨機到底夠不夠，現在還有5架的選擇權，會再討論。

張國煒也說，現有A350機隊總共5架，有討論要不要增加，美國線佈建完運力就沒有剩多少，歐洲線都還沒踏進去，有考慮350要再增加10架，今年會下定論；很快的，星宇機隊會來到60幾架飛機，就會存在規模經濟狀況，獲利率應該就可以跟那兩家相比，會在10年之內完成，也是台灣民航史有始以來發展最快的公司；2026年會是爆炸性成長的一年，要交10幾架飛機。