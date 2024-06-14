星宇下半年再開4航點　明年引進首架A350-1000

▲星宇航空。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今（14）日召開股東會，針對未來航點跟機隊規劃，今年下半年有4個航點要開，若交機順利，預計12月西雅圖可增到每日一班；預計今年還有5架客機要交，明年有7架客機要交，其中包含3架A350-1000，屆時會是國內第一個引進A350-1000的航空公司。

執行長翟健華表示，繼今年1、2月開關清邁、函館航線後，3月正式插旗中台灣，開闢台中直飛澳門、峴港、高松等3條新航線，滿足中台灣客需求；此外，看旺日本旅遊市場成長，與旅行社合作，推出3、4月日本德島賞櫻包機。

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翟健華指出，今年下半年也有4個航點要開，包括7／1富國島、7／16香港、8／16西雅圖、9／1雅加達，其他就是加密現有航點，若是年底A350順利交機不延遞的話，預計西雅圖12月就會增到每日1班。

張國煒也說，有考慮布局加拿大，已經有跟民航局申請航權，當局應該就會跟加拿大提出需求，現在有在處理這件事。

針對未來交機規劃，張國煒表示，航空業供應鏈現在亂到不行，所有交機都被延遲，第5架A330neo本來6月要交，也推遲到7個月初，現在連小小的零件都沒辦法交出來，今年還有4架A350-900及1架A330neo要交。

張國煒指出，明年有1架A350-900、3架A350-1000、3架A330neo要交，屆時會是國內第一個引進A350-1000的航空公司；2026年還有6架A321neo、3架A330neo、5架A350-1000要交。

至於貨機方面，2027年要引進5架A350貨機，重量減輕、也更節能減碳；今年才是AI元年，未來商機非常大，貨機的貨一直持續，因此考慮很久才把資源投到貨機上，也在想5架貨機到底夠不夠，現在還有5架的選擇權，會再討論。

星宇目前現有機隊共22架，包括13架A321neo、4架A330neo、5架A350-900，依規劃穩健佈局航線，積極經營北美、東南亞間經台灣轉機的市場，待中轉航網漸具規模，預期2025年下半年可逐漸浮現該市場帶來的正面效應。