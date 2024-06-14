兄捲新板傑仕堡案　吳東亮首表態「很遺憾」

▲台新金股股東會。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台新金（2887）控今（14）日舉行股東會，小股東聚焦新光金（2888）前董事長吳東進渉「新板傑仕堡」影響合併案一事，台新金董事長吳東亮表示，「該案跟我們無關，身為家人（吳東進的弟弟），我們給予關心與支持。」，另今日股東會進行董事改選，前經濟部長王美花以最高票當選獨董。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台新金董事長吳東亮。（圖／記者陳瑩欣攝）

吳東進日前以被告身分遭到檢調約談「新光新板傑仕堡案」，交保金額高達1億元，有小股東在現場提問是否有利「新新併」（台新金與新光金合併）加速整併進程？

吳東亮說，「很遺憾，發生這種事情，但按照法定規定，個案無法也不能評論；至於相關新聞報導也指出，這次檢調發動搜索是金管會移送的，跟我們是沒有關係」，至於詳情不是很清楚；他強調，「這是司法調查偵辦的案子，我們不方便多做評論。」

吳東亮強調，身為家人給予關心和必要的支持，是應該的，對此也感謝股東的關心。

另台新金完成董事改選，選出4名董事包括吳東亮、吳澄清、郭瑞嵩、王自展，3名獨董則為王美花、張敏玉、管國霖；股東會也通過，今年配發現金股息每股0.6元，股票股利0.4元，合計配發1元。