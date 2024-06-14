運價再飆！紅海危機未解、美東碼頭工人持續談判　SCFI連10紅

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

紅海危機仍然未解，加上美東碼頭工人協商談判，運價指數持續噴漲，最新公佈的SCFI指數連續10周上揚，本周上漲6.1％或194.35點至3379.22點，其中，美東線已逼近8000美元，美西線漲逾11％。

本周4大航線持續上漲，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價為4179美元，上漲230美元或5.8％；地中海線每TEU為4848美元，上漲64美元或1.3％；美西線每FEU（40呎櫃）為6906美元，上漲697美元或11.2％；美東線每FEU為7993美元，上漲546美元或7.3％。

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業者指出，美東碼頭工人協商談判，主要議題在於工資及反對碼頭設備自動化，目前都還在協商中，有談到7月中前不會罷工；如果真的罷工，對於航運和物流會產生嚴重影響，造成供應鏈中斷，加上滿艙、塞港、缺櫃持續，短期無法紓解，運價就會持續往上走，甚至可能出現天價。

另外媒也指出紅海危機也仍未平息，即使聯合國安理會通過以哈停火協議，但胡塞仍持續攻擊行經紅海的商船，協議如同泡沫，就算停火協議真的簽訂，船公司也不會那麼快就恢復行駛紅海區域。

貨櫃三雄股價再度噴漲，萬海繼昨日順利填息後，今日股價衝上漲停，終場收92.8元，上漲8.4元或9.95％，成交量逾7萬張；長榮（2603）收199元，上漲6.5元或3.37％，成交量逾3.3萬張；陽明（2609）收75.4元，上漲3元或4.14％，成交量逾15.8萬張。