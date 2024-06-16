新壽、三商壽轉骨！現增時間表曝光　訂價皆低於市價

▲新光人壽櫃。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光人壽及三商美邦人壽拚改善體質，現金增案箭在弦上，新光金（2888）預計8月完成此波125億元現增，且在日前股東會一口氣將額定資本額提高至3300億元；三商美邦人壽（2867）二年來第5 度增資案3億股也提出申請，如無意外將在7月2日申報生效。



新光人壽及三商美邦人壽2023年底資本適足率（RBC）未達標，前者資本不足、後者資本顯著不足，2家日前已先後將財務業務改善計畫送交金管會審核。金管會日前表示，本月底前將約2家業者溝通財務業務改善計畫具體時程，若業者能在合理期間內完成，即使6月底RBC無法達標，金管會亦會認可有改善誠意。



新光金在3月底董事會決議辦理現金增資，採發行新股公開募集，預計發行總股數16.7億股，預計可募集125億元，已在5月20日申報生效。總經理陳恩光在14日股東會上表示，會依照金管會要求完成增資規劃，此次希望8月底前可以完成。

新光金現增送件時暫訂增資發行價7.5元，而14日股價以9.43元作收，相當於市價打8折。



另外新光金為了未來進一步增資需求，這一次股東會更一口氣額定資本額從1850億元拉高為3300億元。



至於三商美邦人壽因投資失利，資本適足率在2022年降到法定200%以下，公司積極展開自救計畫，現增、處份資產等，其中現增部份，2022年現增2次共87.26億元、去年再現增二次合計50.25億元，加上今年通過的3億股，二年多共五次現增，總金額已近150億元。



三商美邦人壽今年現增3億股已在6月3日送件申請，採20日核准生效日，如無意外，預計7月2日申報生效；此次現增送件暫定發行價每股6.5元，而14日股價以7.52元作收，相當於市價打87折。