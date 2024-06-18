遠百股東會通過配息1.6元　今年新增2家店

▲遠百股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）今（18）日召開股東會，通過配發每股現金股利1.6元，集團積極投資展店，寶慶店已啟動改建，新北市TPARK園區將再增新據點，遠東Garden City巨蛋店5月底也已登場，加上中國重慶遠東城5月也試營運，未來持續朝國際化百貨零售集團佈局。

遠百董事長徐旭東表示，遠百積極調整營運模式，展現強勁營運動能，業績更登上公司成立以來的歷史新高峰，帶動整個遠百零售集團在合併營業額、稅前淨利、稅後淨利等財務表現皆創下歷史新高點，交出亮眼的經營成績。

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遠百表示，旗下轉投資遠東SOGO、愛買量販店、City’Super超市亦表現亮眼，遠東SOGO在升級商場環境與導入新商品等改裝效應下，業績及獲利持續成長；愛買則加強發展網購，推動營運成果改善；City’Super以高端品牌定位，精進服務品質，刺激業績成長。

遠百指出，隨著科技發展，消費者更習慣使用手機等數位工具，實體零售必須將數位便利性融入消費旅程，才能滿足顧客需求。目前遠百運用APP、POS機畫面，以及社群平台等多元管道，提供顧客豐富的消費訊息，未來會導入AI運算，將商場內的商品陳列做更明確的區分，並透過數位看板、APP及POS機推播給顧客適合的資訊，讓來遠百的顧客能夠感受數位工具帶來的便利性，體驗線上線下整合的客製化服務。