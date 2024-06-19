大學生暑期夢幻實習企業「長榮集團3連霸」　台積電排第4名

▲長榮集團為大學生最想暑期實習的單位。（圖／長榮航空）



記者廖婕妤／台北報導

暑假到來，不少大學生尋求企業實習的機會，希望可以提前體驗職場生活，根據求職網站調查，有將近5成大學生有暑期實習計畫，心中的「夢幻暑期實習企業」前3名依序為長榮集團、台灣高鐵（2633）、華航（2610），其中長榮集團已連續3年奪得冠軍。

根據yes123求職網調查，有47.7％大學生今年有計畫參加暑期實習，平均期盼獲得16,565元實習津貼，且有69.2％大學生認為企業需要支付暑期實習的薪酬。

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調查也指出，大學生夢幻暑期實習企業，在可複選情況下，依序為長榮集團、台灣高鐵、中華航空、台積電（2330）、華碩（2357）、鴻海（2317）、中華電信（2412）、星宇航空（2646）、聯發科（2454）、新光三越。

此外，大學生們最在乎暑期實習的重點，包括累積社會歷練、實習內容與學校所學有關、對未來履歷有加分作用、提前卡位工作機會等；最擔心會遇到實習內容太低階，學不到東西、被當作低薪勞力使喚、沒人指導帶領、實習內容跟面試時所說的有出入等。

企業也透露，社會新鮮人履歷上若有打工或實習經驗，有57.2％企業日認為對面試有加分作用，且如果曾是公司的工讀生或實習生，更有68.2％會考慮優先錄取；若是表現優異，有26.1％公司有轉任正職人員的制度。